A Corvinus kapott egy nagy kerek piros pontot

Az eredmény egyben azt jelenti, hogy a Corvinus a kelet-közép-európai régió éllovasa és Európa 8. legjobbja lett a nemzetközi kereskedelmi oktatási rangsorának executive MBA kategóriájában. A február közepén publikált listára előzetes válogatás után 30 intézmény került be, Magyarországról csupán a Corvinus. A QS másik, frissen közzétett rangsora a full-time MBA- és mesterképzéseket értékeli nemzetközi kereskedelmi ismeretek szempontjából, amelyen 30 országból 87 képzést sorol fel. Ebben szintén idén először szerepel a Corvinus, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakjával a 81. helyen, Magyarországról egyetlenként. (MTI)

Idén bekerült egy magyar egyetem a Quacquarelli Symonds (QS) felsőoktatási minősítő szervezet nemzetközi kereskedelmi oktatást értékelő 2025-ös listáira: a Budapesti Corvinus Egyetem közép- és felsővezetőknek szóló executive MBA-képzése régióvezetőként a világrangsor 20. helyén debütált. A szervezet a Corvinust a terület legszínvonalasabb mesterképző intézményei közé is besorolta – közölte az egyetem.

