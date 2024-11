Hibázott a magyar idegenrendészet? Kiutasítottak egy amerikai tanárt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Ha a kiutasítással valaki nem ért egyet, akkor „a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, a jogszabályi kereteken belül kérelmezhet – akár ismételten is – tartózkodásra jogosító engedélyt” – derült ki a Telex cikkéből.

„Az idegenrendészeti hatóság mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el. A döntéssel szemben igénybe vehető rendes és rendkívüli jogorvoslati lehetőségeket a jogszabályok és az egyes ügyekben hozott döntések is nevesítik” – írta válaszában az OIF.

A portál megkereste a hatóságot is, az általános válaszában közölte, az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon vannak a legszigorúbb idegenrendészeti szabályok. Általánosságban elmondható, hogy azoknak a kérelmét utasítják el, akiknek a beadványa nem megalapozott, vagy akik a jogszabályban meghatározott feltételeket nem tudják igazolni. „E körben mérlegelésnek nincs helye. A kiutasítás területi hatályát az uniós joggal összhangban a nemzeti jogszabály határozza meg.”

A cikkben kiemelték, a tanárnak azonnali hatállyal el kellett hagynia az ország és az EU területét, és csak kérvényezni tudja a kitiltás visszavonását. Ha ez megtörténik, utána tudja ismét beadni a tartózkodási engedély iránti kérelmét. Az kiszámíthatatlan, hogy ez a procedúra mennyi időt vesz igénybe. Az iskola vezetése úgy számol, hogy a tanárt 3 héttől akár 2 hónapig tartó időszakra is nélkülözniük kell.

A Telex értesülései szerint egy budapesti középiskola amerikai tanárát kiutasította az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) annak ellenére, hogy a tanár 10 éve él Magyarországon. A portál megszerezte azt a levelet, amelyet a középiskola igazgatója írt a szülőknek és a diákoknak, e szerint a kiutasított pedagógus körülményei rendezettek, van lakása, az iskola honlapja szerint évek óta tanárként dolgozik Budapesten. A levél alapján egy eljárási hiba miatt utasították vissza a tartózkodási engedélyének megújítását. Azt pontosan nem lehet tudni, hogy mi történt, az igazgató szerint a tanár és az iskola nem jó sorrendben adta be a szükséges dokumentumokat, így a kérelmet automatikusan visszadobták.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!