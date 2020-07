1 éves lett a babaváró támogatás - ennyire jött be

Mi lesz most a horvátországi nyaralással?

Kisebb meglepetésre a kormány úgy léptet életbe beutazási korlátozást számos országgal szemben, hogy Horvátországot kihagyja a szigorításból - a magyarok egyik kedvenc nyaraló-célpontja szabadon látogatható oda-vissza, hiába ért csúcsra az új fertőzések száma. Arra azonban nincs garancia, hogy ez sokáig így is marad: Gulyás Gergely is utalt rá, hogy heti rendszerességgel átnézik a besorolásokat, de ha kell, akár soron kívül is lépnek. Ha így alakul, elég macerás lesz hazajönni az Adriáról, még ha nem is lehetetlen - de némi kényszerű otthonlétet és plusz költséget be kell majd kalkulálni.