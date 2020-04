Van segítség a lakásra takarékoskodóknak is

Akár egy évig is elhalaszthatják a lakástakarék-befizetéseiket. Ennek azonban ára van: egyrészt a szüneteltetés idejére nem jár az állami támogatás – mármint a 2018. október 15-e előtt megkötött szerződések után, mivel az azutániakra eleve nincs is. Másrészt azzal is számolni kell, hogy a halasztás hosszával nem nő a vállalt megtakarítási időszak.