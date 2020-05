Hitelmoratórium: ismét pontosít az MNB

Az MNB ismét azt hangsúlyozza, hogy hitelekre vonatkozó fizetési moratórium miatt nem nő az ügyfelek törlesztőrészlete a moratórium lezárulta után. Havi terhük januártól így legfeljebb ugyanannyi lesz, mintha nem is lett volna törlesztési szünet.

E változás azonban nincs összefüggésben a fizetési moratóriummal, az a hitel eredetileg megkötött szerződési feltételeivel magyarázható. Az eredetileg fix kamatozású hitelt felvett, vagy - az MNB 2019 április ajánlása nyomán - eddigi változó kamatozású konstrukciójukat fix kamatozásúra átváltó adósoknak ráadásul nincs ilyen kockázatuk. Az ügyfeleknek természetesen továbbra is lehetőségük van a kamatfixálás kezdeményezésére hitelintézetüknél.

Ha ugyanakkor – pl. a változó kamatozású hiteleknél – a hitelszerződés lehetőséget ad a kamat átárazódására, akkor az értelemszerűen az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet-változást (akár növekedést, akár csökkenést) jelent a moratórium időtartama alatt és utána is. Így tehát ha a moratórium alatt/azután a hitelkamat a szerződésben foglaltak miatt módosul – pl. a referenciakamat budapesti bankközi kamatláb (BUBOR) vagy a kamat-, illetve kamatfelár változtatási mutató miatt nő/csökken -, úgy a törlesztőrészlet a változás hatására emelkedhet/mérséklődhet.

A jegybank több oldalról is vizsgálta a fizetési moratóriumot választó ügyfelek törlesztési terheinek alakulását a moratóriumot követően. Ennek eredményeként fogalmazta meg, hogy milyen elvek betartását várja el a hitelnyújtóktól. Az MNB pontosított is korábbi álláspontján azért, hogy fogyasztóbarát, a fizetési moratórium miatti törlesztőrészlet-emelkedést teljes mértékben kizáró - s ezzel összefüggően futamidő-hosszabbítással a terhek arányos vállalását még inkább erősítő - gyakorlatot alakítson ki.

