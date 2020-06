Így vegyünk ezüstöt, mi történik az Ausztriában foglalkoztatottakkal?

Több mint nyolc éves csúcsra ért a napokban az arany árfolyama, az ezüst egyelőre lemaradó. Ám korábban sokszor volt arra példa, hogy az ipari fémként is nagy mennyiségben használatos szürke fém később megindult, és lekörözte nagy testvérét áremelkedésben. Például ez történt 2010-2012-ben is. Ezüstöt az adóteher miatt rendszerint nem érdemes fizikailag vásárolni, inkább ETF-eket (tőzsdén kereskedett alapokat) vagy bányarészvényeket lehet érdemes keresni.

A legújabb számok viszont májusban újra növekedést mutatnak, a magyarok száma is 5600 fővel nőtt, mintegy 84 ezerre – mondta kollégánk, Eidenpenz József a TrendFm műsorában. A márciusi zuhanás és az áprilisi stagnálás után májusban a megszűnt állások egy része visszajött, az élet legalább részben újra indult. Összesen 59 ezer új állás keletkezett az országban, ami ugyanazokban az ágazatokban épült vissza nagyjából, ahol korábban kiesett.

