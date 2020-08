Nincs napirenden a bértámogatás meghosszabbítása

De lehet, hogy 2021-ben is élnek majd a fizetési moratóriumok.

A tisztázást célzó kérdésünkre, hogy a magánszemélyek banki hiteleire is kiterjedhet-e a moratórium meghosszabbítása, a folyamatban lévő tárgyalásokra hivatkozva nem kívánt részleteket elárulni, de arra felhívta a figyelmet, hogy bár jövőre növekedhet a gazdaság, el kell kerülni az érintettek eladósodását. Majd ismét arról beszélt, hogy folyamatban vannak a tárgyalások, ezért nem mondhat többet, de jelezte, hogy a Bankszövetség konstruktívan áll a témához. Mindenesetre azt nem zárta ki egyértelműen, hogy a lakossági hitelekre vonatkozó moratórium 2021-ben is éljen. Ezek jelen állás szerint idén év végéig vannak hatályban.

Rákérdeztünk egy pár nappal ezelőtti nyilatkozatára is, amelyben a Bankszövetséggel folyó tárgyalás került szóba, s amelyben beszélt a fizetési moratórium esetleges fenntartásáról 2021-ben. A tudósítások azt emelték ki, hogy a cégekkel állhat összefüggésben a kezdeményezés.

