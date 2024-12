Olyan inflációs hullámot kaphatunk jövőre, hogy Nagy Mártonéknak kettéáll a füle – Ez Viszont Privát

Mekkora mozgástere lesz Varga Mihálynak és Nagy Mártonnak? És mi lesz a magyar gazdasággal? Az akkugyárak a legjobb esetben is csak a GDP-ben mutathatnak jól, jobban élni nem fogunk tőlük. És akkor még csak most jön Donald Trump – kaphatunk egy szép inflációs hullámot Amerikából?

Eldőlni látszik, hogy Magyar Péter nem vihar egy pohár vízben, hanem valódi kihívója Orbán Viktornak. Itt lenne az idő, hogy előlépjenek azok a nagy nevek, akik beállnának mellé vagy mögé – de kik lennének azok? Lázár János mindenesetre érdekes dolgokat mondott egy tévés interjúban, Matolcsy Györgyben is maradhattak tüskék – kérdés, őt mondjuk mivel lehet sakkban tartani.

Az akkugyárak az egyetlen jó lap Orbán Viktor gazdasági paklijában, de most ezek is besülni látszanak. Cserélgetheti a miniszterelnök a gazdasági vezetőket, de a gazdaságban nincsenek csodák, és ha Trump valóban elkezd vámokat dobálni, hatalmas inflációs hullámot kaphatunk a nyakunkba Amerikából.

Matolcsy megy, Varga Mihály jön, Nagy Márton pedig végre megkapja az áhított teljhatalmat a gazdaságban. De ha Trump beváltja az ígéreteit, jöhet egy komolyabb inflációs hullám, a magyar gazdaság pedig a külső hatások játékszere. Kinek jók az akkugyárak? Magyar Péter a közvélemény-kutatásokban már vezet, de választást kéne nyernie, az pedig nem lesz egyszerű. E témákról is szó volt az Ez Viszont Privát friss adásában, amelyben Csabai Károly, Király Béla és Litván Dániel beszélgettek.

