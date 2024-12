Vége egy korszaknak: táltos paripából makrancos öszvérré válik, mi az?

Sok vállalat álmokat akar eladni azzal, hogy ennek a technológiának a megbízhatósága a 80 százalékos szintről 100 százalékra emelhető – mondta Gary Marcus, a New York-i Egyetem MI-vel foglalkozó professzora.A hatalmas mennyiségű emberi információ, amely alapján a mesterséges intelligencia reagál a kérdésekre, bizonyos garanciát nyújt erre. Az esetek ötöde, amelyekben megjelenik a kreativitás igénye, az az igazán nehéz feladat. Marcus szerint valójában az embernek egyfajta tényellenőrzést kell végeznie az MI-től kapott információkkal kapcsolatban. A jelenlegi nagy nyelvi modellek még nagyon messze vannak attól, amit angolul AI helyett AGI-nak (Artificial Generative Intelligence) nevezhetünk. Azaz messze van az idő, hogy ez a technológiai az emberi szellemi képességnek megfelelő vagy azokat felülmúló szinten működjön.

„Egy vállalat, ami egykor arról volt ismert, hogy kiváló minőségű termékekkel áll elő, most a mémkészítők célpontjává vált” – mondta akkor egy neve elhallgatását kérő MI-specialista a Verge-nek. A Google azzal védekezett, hogy sok szokatlan kérdést kapott az AI Overview, amelyek közül egyeseket és a rájuk adott rossz válaszokat nem tudták megismételni.

Ha beválik a fenti jóslat, akkor tehát mankót kell adni az MI-nek, amely azért eddig is tudott hibás válaszokat adni, amikor szintén elkerülhetetlen volt az emberi beavatkozás.

A mesterséges intelligencia is lassíthat Fotó: Depositphotos Pichai nem akar állást foglalni ebben a vitában, de úgy véli, hogy aki újabb eredményeket vár a mesterséges intelligenciától, annak nem az egyre nagyobb információanyagra épülő modellekben kell keresgélnie a lehetőségeket, hanem az algoritmusok a korábbitól eltérő felhasználásában.

Hiába töltenek bele újabb és újabb információkat az emberi tudásból, nem válnak sokkal okosabbá – áll a Futurism szakportál összefoglalójában. Ha magyarázatot kellene keresni erre, akkor talán arra lehetne kilyukadni, hogy az újítások jó részét már elnyelte az MI, így a mostanában beletöltött tudásanyagokban rengeteg az ismétlődés. Ezt látszik alátámasztani, hogy az is előfordul, hogy a modellek egy-egy tréningfordulója semmilyen eredményt nem hoz.

Van még húzóerő az MI-ben és más, a világot alapvetően meghatározó trendekben is. Csak tudni kell jól befektetni ezekbe.

Vége annak az időszaknak, amikor a mesterséges intelligencia (MI) felhasználásával könnyen látványos eredményeket lehetett elérni. Mostantól minden egyes új felhasználási lehetőségért kőkeményen meg kell dolgozni. Erről Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója beszélt a New York Times konferenciáján.

A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztői után a felhasználókat is eléri az új korszak, amikor nem lehet kis munkával látványos eredményeket elérni, hanem minden újdonságért nagyon meg kell dolgozni.

