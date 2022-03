A magyar parlamentben is megszavaztatná a Roszatom- és kémbankellenes brüsszeli határozatot az ellenzék

Tegnap este Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő számolt be arról, hogy magyar kormánypárti képviselők is megszavazták az Európai Parlament állásfoglalását, amely többek közt az orosz "kémbank", a Nemzetközi Beruházási Bank unióbeli működésének betiltását, illetve az Oroszországgal a nukleáris területen folytatott minden, és különösen a Roszatommal és leányvállalataival való minden együttműködést beszüntetését irányozná elő. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője hazugságnak nevezte Ujhelyi állítását, mire utóbbi bizonyítékot is közzétett a kormánypártiak szavazatáról.

Széll Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs ellenzéki képviselők most mindenesetre színvallásra szeretnék kényszeríteni a Fidesz-KDNP hazai frakciójának tagjait, ugyanis a határozat szövegét beterjesztik szavazásra a magyar országgyűlés elé is.

A független képviselőnő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz:

"Jöjjön a színvallás — kint megszavazta a Fidesz, akkor lássuk, mit lép itthon a 133 'bátor' emberük!"

Majd így folytatja: "Orbán Viktornak 12 éve az a célja, hogy Magyarországot betolja Putyin mellé. Épp most omlik rá az egész rendszer: Putyin öleléséből nem tud szabadulni, de közben folyamatosan hátrál, 24 órán belül kénytelen volt rábólintani Ukrajna gyorsított EU-tagságára, a Roszatom-románc lezárására és a bankárnak álcázott orosz kémek kidobására. Egyikhez sem fűlik a foga, de itt és most nincs sok választása. Nekünk viszont tisztán kell látni, amennyire csak lehet!"

Nem tudjuk, mikor kerülhet valóban a képviselők elé az előterjesztés.