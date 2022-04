Legyőzhetik Czeglédy Csabát a fideszes fellegvárban

Frissítés: 85,71 százalékos feldolgozottság mellett maradt a különbség: Hende Csaba 50,61 százalékon, Czeglédy Csaba 39,69 százalékon áll.

***

A Vas megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület összesen 12 települést foglal magába Balogunyomtól Pornóapátin át Vaskeresztesig, székhelye Szombathely. 2018-ban a korábbi honvédelmi miniszter, Hende Csaba nyert a Fidesz és a KDNP színeiben, hajszál híján a szavazatok 50 százalékával – és még javítani is tudott 4 évvel korábbi eredményén. Ez alapján előzetesen úgy tűnt: az ellenzéknek még összefogással is nehéz lenne behúznia a mandátumot, de némi matematikai esély kínálkozott.

Főleg úgy, hogy az ellenzék országosan is ismert politikusokat versenyeztetett meg az előválasztáson: Ungár Péter és Czeglédy Csaba csatájából végül utóbbi került ki győztesen, így ő lett az ellenzéki összefogás jelöltje Hende Csabával szemben. A januári közvéleménykutatások már azt mutatták, hogy a fideszes fellegvárban akár ellenzéki győzelem is születhet most áprilisban. Nem véletlen, hogy Hende Csaba néhány nappal a választás előtt bejelentette: megépülhet az új kézilabdacsarnok Szombathelyen, ami már régóta a közbeszéd tárgya.

A szavazatok közel 70 százalékának feldolgozása alapján úgy tűnik, Hende Csaba még tovább erősödött: a megszámolt szavazatok közel 51 százalékát írták a neve mellé, míg Czeglédy Csaba eredménye nem éri el a 40 százalékot. A Mi Hazánk jelöltje, Dr. Vadon István 4,68 százalékot kapott kétharmados feldolgozottságnál.

A választás kiírásakor valamivel 68 ezer fölött volt a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma, körülbelül ezerrel több, mint 4 évvel ezelőtt. 2018-ban majdnem 76 százalékos volt a részvétel, 2022-ben ennél valamivel alacsonyabb, 74,28 százalék.