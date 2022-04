Soha nem látott részvétellel zárulhat a népszavazás

A 11 órási adatok sem hoztak változást abból a szempontból, hogy ha kicsivel is, de elmaradt a választáson résztvevők arányától a népszavazáson résztvevőké. A Nemzeti Választási Iroda friss közlése szerint 11 óráig a jogosultak 25,46 százaléka vett részt a népszavazáson, míg az országgyűlési választáson a választópolgárok 25,77 százaléka x-elt.

Teljesen más a helyzet azonban, ha a magyarországi népszavazások történetét pörgetjük át. Jól látszik ugyanis, hogy a kormánypártok részéről jó húzás volt a választás napjára időzíteni a gyerekvédelmi népszavazást. Ha ugyanis a nap további részében is megmarad a két szavazás részvételi aránya közötti minimális eltérés, akkor a mostani népszavazás történelmi részvétellel zárulhat.

Magyarország történetében a legmagasabb részvétel 1989-ben volt népszavazáson, akkor a jogosultak 58,04 százaléka formált véleményt a feltett kérdésekben. Ezt követően egyre kisebb érdeklődés, aktivitás övezete ezeket az eseményeket. Igaz, a legutóbbi, 20016-os népszavazáson 50,51 százalékos volt a részvétel.

Most azonban ezeket is jó eséllyel túlszárnyalja majd a részvétel. Az országgyűlési választások mai adatai alapján jó esély van arra, hogy 60 százalék felett részvétellel zárulhat a választás (ennek továbbra is feltétele, hogy minimális differencia legyen a két szavazás részvételi aránya között). Ilyen kimagasló aktivitásra pedig sosem volt példa a népszavazáson.