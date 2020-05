11,9 milliárdból fejlesztik a vízközmű-hálózatot a gödi különleges gazdasági övezetben

Az NFP a gödi vízközmű-fejlesztésben tervezési, mérnöki, műszaki és ellenőri feladatokat lát majd el, valamint a DMRV Zrt. nevében lefolytatja a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat, és ellátja a kapcsolódó projektmenedzsment-feladatokat is. A határozat szerint az NFP bevonását Mágernek a forrás rendelkezésre állását követően azonnal meg kell oldania.

Van még egy friss intézkedés: a határozat Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert bízza meg a feladattal, hogy – a DMRV Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. útján – vonja be a projektbe az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft.-t.

