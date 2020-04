204 milliós munkát nyert el Mészáros Lőrinc cége

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatás szerint a Mészáros és Mészáros Kft. a siófoki VABEKO Kft.-vel közösen a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtották be az NKM Földgázhálózati Kft. eljárásán.

