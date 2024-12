A BGE üzleti partnerei az egyetemi közösség meghatározó szereplői is egyben

Vértesy Eszter, a BGE üzleti partnerségért és alumni kapcsolatokért felelős vezetője

Fotó: BGE

Hogyan értékeli az elmúlt időszakot, milyen eredményeket értek el az alumni közösség (tovább)építése terén?

A BGE Alumninak szóló, egyedi installációval megrendezett első nagy rendezvényünkön, a BGE Alumni Festen idén február végén igazi fesztiválhangulatot élhetett át közel 200 résztvevő, volt hallgatóink, valamint üzleti partnereink és munkatársaink. A rendezvényen többek között szó esett őszinteségről, hibázásról, üzleti rezilienciáról, mentális egészségünk megőrzéséről, generációváltásról, jól és rosszul sikerült üzleti döntésekről és üzleti divatról. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk az eseményt követően, így ez jó alapot, egyfajta lökést adott a további, ilyen jellegű rendezvényeink megszervezéséhez. Több szakmai reggelit is tartottunk az idén, ahol egy-egy iparág specifikus trendjeiről és problémáiról – Fogyasztói vélemények értékelése mesterséges intelligenciával, Fenntarthatatlan fenntarthatóság, avagy a beszállítói kör kihívásai Magyarországon – beszélgettünk partnereinkkel, a piac jelentős szereplőivel. Nyáron innovatív standdal jelentünk meg a Business Festen, ahol új partneri kapcsolatokat építettünk, valamint bemutattuk a résztvevőknek a legújabb BGE sörét.

Tovább építettük Magyarország legnagyobb üzleti közösségét, jelentősen bővült az alumni körünk és LinkedIn követőtáborunk, egyre tartalmasabb a BGE Alumni oldalunk. Az idei évben alumni hírlevelet is indítottunk, hogy a nálunk végzettek rendszeres híreket kapjanak az egyetemen alakuló változásokról és a nekik szóló programokról. Alumni nagyköveteinkkel továbbra is folyamatos a párbeszéd, a közös gondolkodás az alumni közösség jövőjéről, közös projektekről, rendezvényekről. Az elmúlt időszakban pedig több nagy horderejű stratégiai partnerséget alakítottunk ki meghatározó vezető vállalatokkal, többek között az EY-jal és a KPMG-vel.

Ezek a stratégiai megállapodások minden bizonnyal új dimenziókat nyitnak az egyetem életében. Mit jelentenek ezek az együttműködések a BGE-nek?

A BGE Magyarország legnagyobb gazdaságtudományi egyetemeként több száz üzleti partnerrel működik együtt. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy együttműködésre és kölcsönös előnyökre építő közeget szeretnénk teremteni és fenntartani a felsőoktatási és az üzleti szektor között. Valós és tartós stratégiai partnerségekben vagyunk érdekeltek, de ezek intenzitása és mélysége természetesen eltérő, az egyedi céges igényekhez szabható. Az oktatási együttműködés keretében például a hallgatók olyan, a tananyaghoz szervesen kapcsolódó tudásra tehetnek szert, amelyhez alapból nem férnének hozzá. Miközben ők átlag feletti képzést kapnak, a vállalat lehetőséget kap rá, hogy felfedezze azokat a tehetségeket, akikben a legtöbb potenciált látja a saját szempontjai alapján.

Ezek az együttműködések sokfélék lehetnek, a vendégelőadásoktól és szakmai gyakorlatoktól kezdve a TDK szponzoráción és szakmai támogatáson át az intenzív kurzusokig. Lehet kutatási együttműködés, és olyan partnerünk is van, amelyiknél toborzásfókuszú a megközelítés, és az egyetem által szervezett állásbörzéhez csatlakozik. De lehetőséget adunk a cégek fizikai megjelenésére is: brandingelhetnek tantermet, kitelepülhetnek az egyetemen, szponzorálhatnak egyetemi eseményeket.

Az EY-jal és a KPMG-vel milyen jellegű partnerség jött létre?

Kiemelt partnereinkkel kötött megállapodások fókuszában széles körű oktatási együttműködések megvalósítása áll, amelyek évről évre további lehetőségeket nyitnak meg az intézmények céljainak közös elérésében. Fontos számunkra, hogy a hallgatóink olyan képzést kapjanak, amely szorosan illeszkedik a valós munkaerőpiaci igényekhez. Az EY és a KPMG stratégiai együttműködései pontosan ezt támogatják. Az EY szakemberei például vendégelőadásokat és szakmai eseményeket tartanak, részt vesznek a BGE záróvizsga bizottságok munkájában is. A KPMG hasonlóképpen bekapcsolódik a képzéseinkbe, a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment, valamint a gazdaságinformatikus alapszakos hallgatóknak tart kurzusokat, továbbá részt vesz a PSZK+ tehetséggondozó programban.

Az oktatáson túl milyen konkrét előnyöket nyújtanak ezek az együttműködések a hallgatók számára?

Az oktatásunkban való részvételen túlmutatnak ezek a megállapodások. Mindkét vállalat a képzési tartalmak fejlesztésében is aktív szerepet vállal, valamint segíti a hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzését és karrierjük tudatos alakítását. Megjelennek az egyetem karriernapjain, gyakornoki és pályakezdő állásokat kínálnak. A KPMG mentorálást (karriertanácsadás, soft skillek fejlesztése) is nyújt a BGE hallgatói számára, az EY pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók budapesti irodájukban nyílt napokon vehessenek részt, ahol első kézből ismerhetik meg a vállalati működést és karrierlehetőségeket. Mindkét partner esetében infrastrukturális támogatásról is beszélhetünk, hiszen mindketten közösségi teret hoztak létre a BGE zuglói kampuszán, így mondhatjuk, hogy szerepet vállalnak a BGE közösségi életében is. Emellett csatlakoztak a BGE Vállalati Mentorprogramjához is.

Valóban, az egyre népszerűbb BGE Vállalati Mentorprogramról még nem is beszéltünk. Miért érdemes ehhez kapcsolódnia egy vállalati vezetőnek és a hallgatónak?

2023 őszén indítottuk el a programot, amely valóban egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az aktuális, 2024/2025-ös őszi félév során már közel 100 mentor-mentee páros kezdte meg a közös munkát, a tavaszi félévben pedig immáron negyedik alkalommal fogjuk elindítani. Célunk, hogy a hallgatók vállalati környezetben, vállalati vezetők bevonásával ismerjék meg a vezetői szerepet, egy sikeres nagyvállalat működését, munkahelyi kultúráját. A vállalatok által delegált mentorok megmutatják a mentee hallgatóknak, hogy milyen vezetői készségek kellenek ahhoz, hogy valakiből jó vezető váljon, milyen fejlődésen kell keresztülmennie, ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésére, milyen jógyakorlatokat érdemes követnie. A félévben a párosok 6 alkalommal találkoznak majd, melyek során a résztvevő hallgatóknak lehetőségük nyílik valódi tárgyalásokon és projektekben is részt venni.

A mentorprogram tehát hosszútávú, mindkét érdekelt fél számára előnyös partnerség keretében nyújt lehetőséget a résztvevő vállalatoknak, hogy hasznos gyakorlati tudást adjanak át a jövő generációjának, és eközben a mentorok megismerjék a jelenlegi egyetemista generáció munkahelyi elvárásait.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve, merre tovább?

Mindenféleképpen tovább szeretnénk mélyíteni üzleti partnereinkkel a kapcsolatokat, illetve tovább szélesíteni az együttműködések körét. Számos vezető üzleti szakembert tervezünk bevonni a tananyagfejlesztéseinkbe, oktatási tevékenységünkbe. Büszkék vagyunk rá, hogy jelenleg is többek között olyan meghatározó partnerekkel dolgozhatunk együtt, mint az Auchan, a Bosch, a Danubius Hotels, az Eventrend Group, a Grundfos, az OTP Bank, a Schneider Electric, az UniCredit Bank, a Tesco, a WizzAir vagy a WTS Klient. Készülünk a márciusban megrendezésre kerülő állásbörzére, és terveink között szerepel egy egyetemi állásportál elindítása is, hiszen célunk, hogy már az egyetemi évek alatt is segítsünk hallgatóinknak a munkakeresésben. Alumni közösségünket is tovább építjük, olyan programokkal készülünk számukra jövőre, amelyekre a legélénkebb az érdeklődés és a legnagyobb a nyitottság.

