A GVH jóváhagyta az energetikai megállapodást, amiből Mészáros Lőrinc kiszállt

Így az EKER-t az Audax veheti meg, de ehhez még szükség van európai és magyar hatósági engedélyekre, mivel az adásvétel tárgyát képező cégnek jelentős ügyfélköre van. A GVH a maga részéről nem gördített akadályt az ügylet elé, így egy fontos engedély már meg is van.

Az üzlet érdekessége - azon túl, hogy egy, a spanyol tőzsdén bejegyzett céghez, az Audax-hoz kerül az EKER -az, hogy korábban a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó, a magyar tőzsdén jegyzett Opus Nyrt. is szemet vetett a portékára, ám nyár elején elálltak a vásárlástól . Még februárban tettek közelező érvényű ajánlatot a német tulajdonban lévő, elsősorban önkormányzatoknak, kis- és középvállalkozásoknak energiát biztosító EKER-re, de pár hónappal később - a koronavírus-járvány következményeivel szembesülve - bejelentették, hogy elállnak az üzlettől.

