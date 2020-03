Ismétlések garmadája jöhet - A koronavírus a tévécsatornákat is padlóra küldheti

Furcsa időket él át a tévés biznisz a koronavírus miatt: bár a nézőszám emelkedik, a bevételek csökkennek - írja a Financial Times. Olaszországban milliók vannak lakásaikba zárva, így érthető, hogy a tévénézők száma robbanásszerűen nő, még az "ezredfordulós" és a még nehezebben tévé elé ültethető Z-generáció is bekapcsolja a tévét. Matteo Cardini, a Mediaset tévétársaság kereskedelmi igazgatója egyenesen arról számol be, hogy a tévénézők száma 10-15, de még 20 százalékkal is nő.

A baj csak az, hogy hiába az emúlt évek egyre csökkenő tendenciáját megtörő impozáns növekedés, valószínűtlen, hogy az iparág megússza a súlyos visszaesést. A nagy hirdetők ugyanis kivárnak vagy egyenesen leállítják a kampányaikat, miközben a csatornák kínálatából gyakorlatilag eltűnnek azok a fontos élő sportközvetítések, amelyek mágnesként vonzották mind a nézőket, mind a hirdetőket.

Eltűntek a képernyőkről a sportközvetítések Eltűntek a képernyőkről a sportközvetítések

Az olasz bajnokságot már egy hete felfüggesztették, de mostanra leállt a teljes európai csúcsfoci is: a Bajnokok Ligája, az angol Premier League, a spanyol, a francia és a német bajnokság is, ahogy elmarad az EB is, leállt az NBA is, ahogy a hoki- és a baseball-liga is, megszakadt a teniszidény is, legalább hat hétre, de elhalasztoták a Forma1 rajtját is. Vagyis pont azok a nézők millióit és a hirdetők százait érdeklő sportesemények maradnak el, amelyek a csatornák programkínálatának jelentős részét tették ki."Mi a fenével helyettesítsük azokat a sok-sok órát kitevő sportközvetítéseket, amelyek egyszerűen már nincsenek, mert nincsenek sportrendezvények?" - tette fel a kérdést az egyik brit tévétársaság vezetője a Financial Timesnak. E tekintetben a tévécsatornák pont ugyanannyira kitettek a koronavírus okozta járványnak, mint minden más olyan iparág, amely sok ember együttlétén alapul. Így kézenfekvő módon a turizmus, az utazás által érintett cégek (légitársaságok, hajótársaságok, busztársaságok) már komolyan érzik a koronavírus okozta kiesést.

Ez pedig a hirdetőket is komolyan visszafogja, sokan kivárnak, még olyan szektorokban vagy cégeknél is, amelyek nem kifejezetten a sporthoz kapcsolódóan hirdetnek, hiszen minden cégnek újra kell számolni az idei terveit: és nagyon nem mindegy, hogy feleakkora növekedéssel vagy netán visszaeséssel kell számolniuk.

A sporteseményekhez köthető másik komoly iparág a sportfogadás is bajban lehet, hiszen jelen állas szerint nem nagyon van mire fogadnia az embereknek. A magyar helyzetről itt írtunk:

Vannak olyan tévés szakemberek, akik szerint "a legfájdalmasabb időszak május-június környéke lehet: ha teljes lefagyás jön, akkor viszont mind bajban leszünk" - idézte egyiküket a brit pénzügyi lap.

Thomas Rabe, a Bertelsmann vezérigazgatója szerint az a pár kampánylemondás, ami már megtörtént még csak a válság kezdete, és lehetetlen számszerűsíteni ebben a pillanatban, mi lesz a folyamat vége. Minden attól függ, mennyire lesz súlyos a válság, tette hozzá Rabe, aki elmondta azt is, hogy a Bertlesmannál olyan mértékű visszaeséssel számolnak, amit nem tudnak költségcsökkentésekkel kompenzálni. Az üzlet alapjaihoz azonban nem nyúlnak, ott nem terveznek vágásokat.

Az ITV 10 százalékos csökkenéssel számol áprilisban a hirdetési bevéteteleket illetően. Kína kétszámjegyű visszaesésről számolt a hirdetési bevételeknél, de a vezetők nem tudják megmondani, hogy ezeket végleg le is mondják vagy esetleg csak elhalasztják, netán új hirdetők jelennek meg a kieső régiek helyén.

Cardini arról számolt be, hogy a Mediaset hirdetőinek 90 százaléka vagy tartja magát az eredeti kampányterveihez vagy csak elhalasztja azokat, ám az Olaszországban bevezetett drasztikus intézkedések számos iparágat érintenek, így ott is átértékelik üzleti terveiket is.

A másik óriási kihívás, hogy fenntartsák a csatornák a programkínálatot, amelynek jelentős részét az élő események közvetítése adta. Nem csak a sportrendezvényeké, hanem élő showműsoroké is.

Vannak, akik úgy vélik, hogy viszonylag olcsón meg lehet úszni a sportközvetítések elmaradását, hiszen a drága közvetítési jogokat csak akkor kell kifizetni, ha maguk az események tényleg le is zajlanak. Brian Roberts, a Comcast (az olimpai közvetítési jogot elnyerő NBC anyacége) vezérigazgatója már korábban jelezte, hogy a szerződések védik erre az esetre a közvetítési jogok birtokosát, a költségekre pedig van biztosítás is, így például az olimpia elmaradása nem jelent veszteséget számukra, legfeljebb elmaradt hasznot.

Ennek ellentmondani látszik azért egy másik Financial Times-cikk, amelyben az NBA és az NHL meccseinek elmaradása kapcsán arról írtak, hogy tisztázatlan, hogy ezek után meg kell-e fizetni a teljes közvetési díjat vagy sem. Mindenestre a kieső hirdetési bevételeket az ESPN (vagyis a Disney) esetében 481 millió, míg a Turnernél 210 millió dollárra teszik a szakértők. A kábelacsatornák egy jelentős része kifejezetten sportközvetítésekre szakosodott, így az ő létük alapjaiban veszélyeztetett.

Ám a szappanoperák, az élő hírműsorok szintén veszélybe kerülhetnek, hiszen ezeken a felvételeken, forgatásokon is jelentős számú ember van jelen, ami a koronavírus miatt egészségügyi kockázatot jelent.

Az Egyesült Államokban már leállt a Grace klinika forgatása, de Stephen Colbert és Jimmy Fallon beszélgetős műsorait is felfüggesztették, míg Ellen DeGeneres showja közönség nélkül készül. A végső menedék természetesen nem lesz más, mint sok-sok ismétlés, és még több ismétlés, nyilatkozta egy londoni tévés vezető.