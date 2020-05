A koronavírus-járvány eddigi hatása a magyarországi médiavállalatokra

A szerkesztőség az iránt érdeklődött, hogy mekkora bevételcsökkenéssel számolnak a Magyarországon működő médiavállalatok a koronavírus következményeként, hogy kellett-e elbocsátásokat vagy fizetéscsökkentéseket végrehajtani, illetve ha igen, ez hány főt érintett, és mekkora mértékű vt az adott helyen? Azt is tudni szerette volna a Media1, hogy hogyan zajlik most a médiavállalatok élete, és milyennek látják az előttük álló kilátásokat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel keresték meg a hazánkban aktív – tévés, online és nyomtatott lapokkal foglalkozó – médiavállalatok közül néhányat (lehetőleg úgy, hogy kisebbek is bekerüljenek a körképbe), valamint hirdetésértékesítő házzal is beszéltek.

Keresték a TV2-t, az RTL Magyarországot, az Atmediát, az Indexet, az Indamediát, a Portfoliót, a 24.hu-t és kiadóját, a 444.hu-t, az Átlátszót, a Magyar Hangot, a Népszavát, a ViacomCBS-t, az AMC Networkst, a Sony Pictures Televisiont, a HVG-t, a Jófogást és a Használtautó.hu-t működtető Adevintát és a kormányközeli Mediaworksöt (például a Lokál, a Mandiner és a Nemzeti Sport kiadója) is. Sajnos több helyen vagy egyáltalán nem válaszoltak, vagy csak részlegesen tették meg, de szerencsére azért így is bőséggel akadtak említést érdemlő válaszok.

A rádiókkal egy későbbi cikkben, külön foglalkozik majd a Media1. A szerkesztőségnek ugyanakkor nem volt alkalma az iparág valamennyi szereplőjét megkérdezni, de a cikket a későbbiekben még folytatni kívánják. A megkereséseket április során küldték ki, a válaszok eltérő időpontban érkeztek be.