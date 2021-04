A Szuperliga elbukott, a problémák maradtak. Mi jön most?

Az egyszeri halandó azt gondolná, hogy több százmillió fontos bevétellel gazdálkodó vállalatok tulajdonosai, irányítói, javarészt 50 év fölötti üzletemberek egyben tapasztalt szakemberek is, akik alaposan végiggondolják, megtervezik lépéseiket, sokszor hosszú távra tervezve. Hiszen így szerezték vagyonukat vagy így lettek cégvezetők. Nos, ha a Szuperliga klubjainak vezetőiről beszélünk, mintha nem is tévedhetnénk nagyobbat, annyira

minősíthetetlenül amatőr volt, ahogyan előadták a futball alapjait megrengető és felforgató elképzeléseiket.

Nem feltétlenül a Szuperliga ötlete volt rossz, bár sokan már ezt is elítélik, de a kivitelezés és a kommunikáció botrányosan gyengére sikeredett. Pedig nem lehet azt mondani, hogy ne szántak volna rá elegendő időt, hiszen a JP Morgan hónapok, évek alatt rakta össze a finanszírozási tervet, a hitelezők táborát. Nem kevés megbeszélést folytattak a szereplők egymás között is, jogászok hada dolgozott az alapító dokumentumokon, a bírósági beadványokon, felbérelték Theresa May, volt brit kormányfő kommunikációs igazgatóját, Katie Perriort, hogy vezesse az ESL médiastratégiáját.

Ez utóbbi különösen érdekes, hiszen

az elmúlt 48 órában gyakorlatilag az derült ki, hogy ilyen stratégia nem létezett.

Az egy dolog - bár ez is egészen hihetetlen -, hogy nem konzultáltak a tulajdonosok a saját klubjaik vezetőedzőivel, játékosaival (legalább a csapatkapitányokkal), egy szurkoló csoportot sem kérdeztek meg, néhol még a klub vezérigazgatójával sem (John W. Henry, a Liverpool legfőbb tulajdonosának bocsánatkérő videóüzenetéből legalábbis ez derült ki), és emiatt meglepettnek tűntek az elsöprő erejű visszautasítás láttán.

John W. Henry, az FSG és a Liverpool legfőbb tualjdonosa (Forrás: Liverpool.com) John W. Henry, az FSG és a Liverpool legfőbb tualjdonosa (Forrás: Liverpool.com)

Az is furcsa volt, hogy bár folyamatosan 15 alapítóról szóltak a kiadott nyilatkozatok, a "piszkos tizenkettőn" kívül megcélzott másik három klub (a PSG, a Bayern München és a Borussia Dortmund) elég gyorsan visszautasította a csatlakozást, alaposan lefékezve a kezdeti lendületet.