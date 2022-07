A világűrtől Veresegyházig – Mi lesz a Veresi Paradicsommal?

"Igen, ha nem tudunk kezdeni valamit az energiaárakkal, akkor októberben- novemberben lehet, hogy be kell zárjuk az üzemet, ugyanis a 300-400/eur/mwh energiaár mellett még a 8000 forint/kg koktélparadicsom ár is veszteséges lenne. Igaz, kizárólag a téli termesztésről beszélek, nyáron nincs ekkora energiaigény. A téli termesztés áramfelhasználásának költsége 30 százaléka a teljes költségnek - ez az elem ugrott meg a hatszorosára!"

Föld helyett kókuszrostban nőnek a palánták

Legutóbb, amikor Veresegyházon jártam, a város vezetői elkalauzoltak a high tech, fitokultúrás, magas fokú higiénia mellett működő üzembe. Itt föld elvétve se fordul elő, kókuszrostokban növekednek a palánták. A vizet, amivel locsolnak, állandóan ellenőrzik, és ami kicsöpög, azt is. Mindent számítógép vezérel, beállítja a hőfokot, tudja, mennyi fény és levegő kell ahhoz, hogy egyenletes pirosak legyenek a fürtös koktélparadicsomok. A kártevők ellen ragadozó poloskát és fürkészdarazsat vetnek be, a beporzást poszméh végzi. Nem használnak felesleges vegyszereket.

A helyi termálkutakból kinyert vízzel üzemeltetik a fűtésrendszert, és még a lehűtött víz sem a szennyvízbe kerül, hanem visszasajtolják. Az öntözővizet összegyűjtik, és tisztítás után újrahasznosítják. A csomagolások újrafelhasznált papírból készülnek. Több mint ezer tonna szén-dioxidot használnak fel a fotoszintézis támogatásához. A vállalkozás már több magas rangú szakmai díjat elnyert.

A Cukorfalat a legédesebb

A cég tulajdonos-ügyvezetője mutatta meg a világ élvonalába tartozó technológiával működő üzemet, ahol édes, ropogós, cseresznyényi paradicsomok teremnek. Csak az amatőr látja őket egyformának, a valóságban eltérő a fajtanevük: Piccolo, Cukorfalat, Bíborka, Csenge. Mintha ma divatos lányneveket vagy éppen desszertkreációk elnevezéseit sorolnánk. Ezeket szállítják aztán a hazai elegáns éttermekbe, szállodákba, üzletekbe, évszaktól függetlenül. Egyébként nemcsak pirosak, hanem feketék és sárgák is növekednek itt, a legújabb divat szerint.

Vajon mi lesz a sorsa? Fotó: Veresi Paradicsom Vajon mi lesz a sorsa? Fotó: Veresi Paradicsom

„A zöldségek elképesztően titokzatosak. Ha egymás mellé rakunk egy nagyüzemi és egy háztáji paradicsomot, úgy tűnhet, nagyjából ugyanolyanok: pirosak, édesek, kerekek – de valójában belül nagyon is mások! A napérlelte, puha, illatos házi paradicsom már a génjeiben is eltér a boltitól” – olvasható egy blogon, eredetileg nem a veresi zöldségre vonatkoztatva, bár e mondatok ezekre is igazak. Csakhogy 2022 nyarán lecsót főzni százezrek számára luxus, legyen szó bármelyik fajtáról. A koktélparadicsom pláne luxus. Megmagyarázná ennek az okát? - kérdeztem az ügyvezetőtől.

"Ami a rendkívüli mértékű áremelést okozza, az a termelési költségek drasztikus emelkedése. Természetesen próbálunk minél hatékonyabban gazdálkodni, de egyszerűen lehetetlen mit kezdeni a sokszor 200-600 százalékos költség emelkedéssel."

Mennyiért adják el a terméket?

Kereskedelmi átadói árainkat a hazai versenyjogi szabályokkal összhangban nem adhatják ki, azonban a webshopjukon tájékozódhat mindenki a közvetlenül a fogyasztó számára elérhető árakról. Ezen a felületen többször akcióznak, például a Csenge nevű fajtából, amiből a legfinomabb lecsót lehet főzni. Ez az olasz konyhaművészet legtöbbre tartott paradicsomfajtája, amelyet Európában - dél-amerikai magokból - először a Vezúv oldalában termesztettek. Egy fürtön átlagban 9 bogyó terem. Mivel a bogyók kicsik, ebből bizony sok kell, és a lecsónak való mennyiséget nem tudja minden háziasszony megvásárolni. Az energia áremelés és a bérek növekedése vajon mennyiben befolyásolja ma az átadói árakat?

A kulcskérdés az energia

"Mi nem szabad földön gazdálkodunk, tehát az energiaár a legjelentősebb tényező, de a termelési alapanyagoknál, kellékeknél is előfordulnak 200 százalékos áremelkedések. Ha mindent ráterhelnénk a fogyasztóra, gyakran 200-250 százalékos emelésre lenne szükség, amit nyilván lehetetlen érvényesíteni. A bérköltség növekedést hatékonyság-javítással, úgynevezett lean technikákkal kompenzáljuk. A munkavállalóink nagy része régóta velünk dolgozik, ők is átérzik vállalatunk jelenlegi helyzetét, ezért ezek a javító intézkedések mindig nyitott fülekre találnak" - válaszolja Márkus Zsolt.

Sajnos az energiaárak miatt a 2021-es téli termesztésük is már veszélybe került. A zárt termesztési technológiának köszönhetően az időjárási körülmények negatív hatásai egész évben tompíthatók, a téli időszakban hiányzó fény pedig - az energiaár függvényében - az extra megvilágításnak köszönhetően pótolható.

A minap véletlenül spanyol paradicsomot vásároltam – ma, amikor tudjuk, mennyibe kerül egy euró. Nem lehetne ezt valahogy kikerülni? - kérdeztük.

"Szerintem a hazai önellátás minden szempontból előnyösebb. Jelenleg a termelési kapacitás már elegendő a hazai hajtatott paradicsom termesztéshez – ez a piac telítődött, kizárólag néhány téli hónapban van szükség importra.

Sokan cikkeztek arról, hogy megpróbálták kikeltetni a világűrt is megjárt paradicsom magvakat."

Az űrutazást nem kedvelte a paradicsommag

"Sajnos nem keltek ki, pedig nagyon drukkoltunk értük. A kontroll magok szépen kikeltek, úgyhogy nem mi rontottuk el az ültetést, valószínűleg az űrutazást nem élvezte a paradicsom." No meg azóta eltelt több évtized. Erről tudni kell, hogy az űrmagok annak idején a NASA kutatási projektjéből kerültek Magyarországra Schuminszky Nándorhoz, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagjához, aki felajánlotta a különleges magvakat a cégnek.

A NASA más amerikai kutatóközpontokkal együtt indította el SEED II elnevezésű oktatási programját. Ennek keretében 1997. szeptember 25. és 1997. október 6. között a magok egy részét az Atlantis űrrepülőn a világűrbe juttatták, a másik részét száraz tartályban a floridai Key Largónál víz alá eresztették, míg a kontrollmagok maradtak a Földön.