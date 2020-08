Az Allianz is megszenvedte a pandémiát

Csökkenő működési és adózott eredményről számolt be a csoport.

Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: a járvány jelentős negatív hatást gyakorolt a biztosítási üzletágak működési eredményére. "A pandémia továbbra is minden iparág számára kihívást jelent. Az Allianz ennek ellenére jó eredményeket ért el, és figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot 2020 első fél évében. Ezért biztosak vagyunk abban, hogy 2020 második fél évében is meggyőző pénzügyi teljesítményt látunk majd" - mondta.

A közlemény szerint az Allianz változatos portfóliójának és stabil mérlegének köszönhetően továbbra is sikeresen kezeli a jelenlegi krízist, és meggyőző eredményeket ért el 2020 második negyedévében. A folyamatos bizonytalanság ellenére nem módosítják a 2020-as működési eredménnyel kapcsolatos előrejelzést.

Az eredmény-beszámolóban kiemelik: a Covid-19 válság az eddigi egyik legsúlyosabb zavart okozta a gazdaságban és a pénzügyi piacokon. Bár a pénzügyi piacok erősödtek 2020 második negyedévében, a gazdasági talpra állás továbbra is törékeny.

A bevétel és a nyereség visszaeséséről számolt be az idén a második negyedévben és az év első hat hónapjában az Allianz csoport beszámolójában, amelyet a biztosítótársaság szerdán juttatott el az MTI-hez.

