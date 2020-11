Az Elios exvezére újra aktív és Orbán Viktor akciótervének megvalósításán dolgozik

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ez így igaz, a Nexteen Zrt.-nek valóban 10, Pécsre bejegyzett napelemparkos cége volt eddig. Ez gyarapodott most 11-re a Tatooine megvételével.

Eladó a PolSolar Kft., mint a Tatooine Solarpark eddigi tulajdonosa, a vevő pedig az SRG Invest Kft., mint a Nexteen Zrt. egyedüli részvényes. Az eladó és a vevő személy is érdekes. A PolSolar ugyanis az Amszterdamban bejegyzett HSWE Investments B.V. tulajdonában van, amely Adnan Polat török üzletember érdekeltsége. A PolSolar egyik ügyvezetője pedig a fia, Polat Kerim , akiről a valaszonline.hu írta meg, hogy legalább 2018 óta kettős állampolgár.

A klímavédelem ügye a kormányközeli vállalkozóknak is fontos lehet, ugyanis egymás között is adják-veszik a napelemparkos cégeket.

Csábító az állami támogatás, ezért nagy a tülekedés a napelemparkos projektcégek körül. Most például Adnan Polat török üzletember adta el egyik társaságát a volt Elios-vezér cégének. Mindketten Tiborcz Istvánhoz köthetők.

