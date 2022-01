Az elmúlt évek egyik legnagyobb tranzakciója zárult le a régiós ingatlanpiacon

Lezárult annak a 11, Belgrádban található prémium irodaháznak az adásvételi tranzakciója, amelyeket az Indotek Group vásárolt meg 2021-ben a Globe Trade Centre S.A.-tól. Így az irodaházak akvizíciójában, üzemeltetésében és bérbeadásában több mint húsz éves tapasztalattal rendelkező Indotek Group, a 267,6 millió euró értékű adásvételi megállapodás révén, egy több mint 122 ezer négyzetméteres prémium irodaház-portfólióval lép a szerb ingatlanpiacra. Az ügylet során 5 belgrádi üzleti park 11 prémium irodaháza, a szerb főváros központjában található Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue és a GTC House irodaházak kerültek az Indotek Group tulajdonába.

A régió egyik meghatározó ingatlanfejlesztő társaságával kötött ügylet idei zárásával az elmúlt évek egyik legnagyobb tranzakcióját hajtotta végre az Indotek Group a közép-kelet-európai ingatlanpiacon. A szerb prémium irodaház-portfólió megvásárlásával az Indotek Group tovább erősítette regionális ingatlanpiaci pozícióját, valamint immár 12 országban van jelen.

Az ügyletben az Indotek Group-ot a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, valamint a BDK Advokati, a Globe Trade Centre S.A.-t pedig a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda és a ZSP Zavišin Semiz i Partneri képviselte.

Ezzel az akvizícióval jelenleg összesen már 12 kelet-közép-európai és dél-európai ország ingatlanpiacán folytat sikeres ingatlanbefektető és ingatlanfejlesztő tevékenységet a társaság.

„A záruló tranzakció is azt mutatja, hogy az Indotek Group üzleti stratégiája és teljesítménye nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is rendkívül eredményes. Ezek az üzleti sikerek pedig a több évtizedes szaktudáson, a hozzáértésen, valamint a széleskörű tapasztalaton alapulnak. Az irodabérlés erősödő lendülete kiváló befektetési lehetőségeket teremt az aktív szerbiai ingatlanpiacon, amelyre a tranzakció volumene révén máris kiemelt pozícióban léphetünk be. Nemzetközi terjeszkedési stratégiánk értelmében társaságunk további akvizíciókat tervez a Balkánon, illetve a visegrádi országokban és a dél-európai piacokon. Továbbá a terveink között szerepel egy páneurópai logisztikai ingatlanfejlesztő alap, valamint egy balkáni infrastruktúra befektetésekre koncentráló alap elindítása is” – mondta el a tranzakció kapcsán Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója.