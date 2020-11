Az európai autópiac még bukdácsol, de a Continental optimista

Dr. Elmar Degenhart, a Continental igazgatótanácsának elnöke azt jelezte, hogy a koronavírus-járvány kitörése után azonnal meghozott intézkedéseink teljes mértékben beváltak. A segítségükkel a féket azonnal és határozattan behúzták. Kínában és Észak-Amerikában a piacok újraéledésével ugyanilyen határozottan újra felgyorsult a vállalat. A továbbra is nehéz piaci környezetben több mint kielégítő teljesítményt tudtak így felmutatni, amire szerinte építeni lehet. Emiatt bár továbbra is óvatosan, de optimistán tekintenek a jövőbe.

A Continental 2020 harmadik negyedévében egy továbbra is erősen változékony piaci környezetben összességében stabil negyedéves eredményt ért el. Az elmúlt negyedév működési szempontból jobban alakult, mint a történelmien gyenge 2020-as második negyedév.

A második negyedéves mélypont után a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, a Continental javítani tudott. A Magyarországon is komoly gyártó és fejlesztőkapacitással rendelkező társaság szerint az európai járműpiacon még komoly gondok vannak.

