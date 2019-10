Utóbbi 20 évének legnagyobb befektetésével az Ikea is beszáll az okosotthon-bizniszbe

Utóbbi húsz évének legnagyobb befektetésével az Ikea beszáll az okosotthon-bizniszbe, melyben rögtön az iparág két jelenlegi vezetője, az Amazon és a Google mellé szeretne felzárkózni.

A tervekről a svéd bútorgyártó brandet tulajdonló Inter Ikea vezetője, Torbjorn Loof beszélt a Financial Timesnak. Loof azt mondta, a továbbiakban bővíteni fogják a már most is kapható okoseszközeik kínálatát, és például okoslégtisztítót dobnak piacra az okoshangszórójuk, okosredőnyük és okosvillanykörtéjük mellé. A vezető azt is elmondta, hogy ezeket a termékeket egyszerűsíteni és megfizethetőbbé akarják tenni: "Úgy gondolom, az Ikea képes lehet vezető szerepet betölteni az okosotthonok területén."

Az okosotthon-berendezések ágazatának felpörgetése az Ikea elmúlt húsz évének legnagyobb befektetésével valósul meg, arról azonban, hogy ez konkrétan mennyi pénzt jelent, Loof nem beszélt a lapnak.

A bútorgyártó két éve merészkedett be először erre a területre, az okostelefonos appal irányítható villanykörtéikkel, melyeket idén nyáron követett a szintén appal kontrollálható hangszóró és redőny.

Bjorn Block, az Ikea által Home Smart teületnek nevezett ágazat vezetője szerint az ő megközelítésük más, mint az okosotthon-biznisz vezető cégeié. De erről csak annyit mondott, hogy a Szilícium-völgy nagyvállalatai és startupjai az "okos" oldalról közelítenek a témához, míg ők az "otthon" felől.

Az okosotthonos projekt miatt az Ikea most lázasan toborozza a programozókat Almhult-i központjába, de potenciálisan új központokat is létrehozhatnak az USA-ban és Ázsiában. Block azt mondja, nem simán csak termékeket akarnak gyártani, az új vonallal igyekeznek olyan világméretű problémák megoldásában is részt venni, mint a vízhiány és a légszennyezés. Új megközelítésük szemléltetésére pedig azt is közölte, az okosotthon-biznisz vezetőit nem csak riválisnak, de kollaboránsnak is tekintik, akikkel együtt dolgozva nem "játékokat" kéne gyártani, hanem olyan termékeket, melyek valós problémákat oldanak meg.

(Financial Times)