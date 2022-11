Bezárnak egy magyar stadiont a megugró energiaárak miatt

A Budapest Honvéd FC működésének és munkavállalóinak biztonsága, valamint a munkahelyek megvédése érdekében számos intézkedést vezetett be, derül ki az egyesület honlapján közzétett tájékoztatóból.

Ennek keretében home office-munkarendet alkalmaznak minden területen, ahol lehet. Továbbá az energiatakarékosság jegyében a klub intézményeiben szabályozta a központi hőmérsékletet valamint az energiafelhasználást.

Elég szigorú intézkedésnek tűnik, hogy pályafűtést az idei évben nem használja a klub, ahogy az is, hogy még az első csapat edzéseit is átszervezték annak érdekében, hogy kevesebbet kelljen világítani. A legmeglepőbb döntésnek mindazonáltal az tűnik, hogy a november 13-i, Ferencváros elleni mérkőzés után a klub bezárja a Bozsik Arénát, melynek újranyitásáról január végén dönt majd, mérlegelve a hazai mérkőzések más helyszínen történő lebonyolítását is.