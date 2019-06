Biztosítói toplista: az élen a helyzet változatlan, na de utána

Mindössze három biztosító kasszírozott kevesebbet a magunk mögött hagyott évben, mint a tavalyelőttiben - állapítható meg a cégek május 31-éig közzétett 2018. évi beszámolóiból. Valamennyien életbiztosítók: a hazai piacon a lábát a rendszerváltás után első külföldiként megvető NN, valamint a Magyar Posta és a Cardif erre az üzletágra fókuszáló cége. Évek óta tartó tendencia ugyanis, hogy az úgynevezett nem-élet ági szerződésekből többet kötünk, mint az élet-ágiakból. 2017-ben fordult először elő, hogy az előbbiek már nemcsak a bővülés összesített éves százalékos változásában haladták meg az életbiztosítások gyarapodását, hanem már a totál volumenük is magasabb. Míg az élet-ági díjakból származó 2018-as biztosítói bevételek közel 3,5 százalékkal főzték le az egy évvel korábbiakat, addig a nem-élet ágiak háromszor jobban, 10,5 százalékkal – derül ki a Magyar Nemzeti Bank március végén publikált, még előzetes adataiból.

E számok mögött nemcsak az áll, hogy a magyarok öngondoskodási hajlandósága hagy maga után (nem is annyira) némi kívánnivalót, vagyis, viszonylag kevesen foglalkoznak azzal, hogy bármikor eltávozhatnak az élők sorából, s szeretnék, ha emiatt hátrahagyott szeretteik ne kerüljenek megoldhatatlan anyagi helyzetbe. Hanem az is, hogy a vagyontárgyaink értékének a védelme egyre nagyobb figyelmet kap. Igaz, ez sem feltétlenül önkéntes alapon, amit jól mutat a kötelezőgépjármű-felelősségbiztosítás dinamikus bővülése, ami egyebek mellett a casco-kötésekét is lekörözte.

Az összességében 7,1 százalékkal emelkedett bruttó díjbevételek 2018 végén átlépték az ezermilliárd forintos lélektani határt. Ezek biztosítónkénti megoszlása egy kivételével alig változott. Az Union Vienna Insurance Group a tavalyi év végén 70 százalékkal több díjbevételt tudott felmutatni, mint a tavalyelőttin, aminek következtében a 2017-ben még 5 százalék alatti piaci részesedése közel 7,6 százalékosra ugrott. Ennek oka azonban prózai: osztrák tulajdonosa, a Vienna Insurance Group AG a másik két magyarországi érdekeltségét – az Erste Vienna Insurance Group Biztosítót és a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosítót – beolvasztotta.

Az ily módon megerősödött Union a 2017-es 9. helyéről a 6.-ikra ugrott előre. Érdekes módon a megelőzöttek közül a Magyar Posta életbiztosítójának pozíciója nem változott, miután az Uniqa még ennél is nagyobbat lépett hátrább. Az alsóbb régiókban lévők jóformán csak a két biztosító megszűnésének köszönhetően kerültek feljebb, mindössze a CIG Pannónia két cége, valamint az Európai Utazási Biztosító lépett előre abszolút értelemben is.

Bár tavaly enyhén csökkent a biztosítói piac koncentrációja, a díjbevételek több mint felét továbbra is négy cég szedte be, a top 9 pedig a 86 százalékát. Közülük csak az évek óta első Allianz tudta tovább növelni részesedését, az 2018 végén már megközelítette a 16 százalékot, s az előnye is hízott, miután a mögötte lévő négyes tortaszelete kivétel nélkül kisebb lett. A legjobban a már említett NN-é, amelynek csaknem 13 százalékkal zsugorodott díjbevételei az előző évinél több mint két százalékponttal szűkebb, 7,8 százalékos piaci részesedést eredményeztek. Összességében egyébként a 23-as mezőnyből eggyel kevesebb biztosító súlya nőtt, mint amennyié csökkent.

Bár a bankokhoz hasonlóan a biztosítóknak is sokba került az üzleti aktivitás fokozásának és a digitalizációnak a finanszírozása, valamint a növekvő bérigények kielégítése, van egy lényeges különbség: mindezek ellenére ők az előző évinél magasabb – méghozzá közel 16 százalékkal –, együttesen 74,2 milliárd forintos profitot termeltek. E sorból mindössze az Ergo Életbiztosító lógott ki, ám bizonyos értelemben ő is előrelépett, mivel 2018-ban csaknem feleakkora veszteséget szenvedett el, mint 2017-ben. Más kérdés, hogy ez már német tulajdonosa fejét aligha fájdítja, lévén, hogy az Ergo beolvad a Generaliba, ehhez májusban már meg is kapta a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét – ahogy arról az Mfor.hu elsőként beszámolt.

A 22 nyereséges biztosító közül 16-an értek el magasabb profitot 2018-ban, mint 2017-ben. A legjobban, közel ötszörösére a Magyar Posta Biztosító növelte pozitív eredményét, mintegy háromszorosára a Genertel és az Union Vienna, míg dupláznia a Signal iDunának és a CIG Pannónia Életbiztosítónak sikerült. A féltucat, alacsonyabb nyereséget elkönyvelt cég közül a Cardif Életbiztosítónak feleannyinál is kevesebb profittal kellett beérnie, de a Grawe Életbiztosító, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító és a Wáberer Hungária Biztosító is kétszámjegyű csökkenést szenvedett el.

Az Aegon az előző évinél több mint 6 százalékkal kisebb eredményt termelt holland tulajdonosának. Ennek ellenére a koncentráció a nyereségeknél még nagyobb, mint a díjbevételeknél, az első három, az Allianz, a Generali és az Aegon adta a szektor 2018-as összprofitjának 57 százalékát.

Összességében a nagyobb nyereségtömeg mellett az is mutatja, mennyire jó évet zárt 2018-ban a biztosítási szektor, hogy a díjbevételekhez viszonyított 7,26 százalékos profitrátája közel fél százalékponttal magasabb lett az egy évvel korábbinál. E tekintetben kétszámjegyű gyarapodást heten tudtak felmutatni: Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (31,64 százalék), Európai Utazási Biztosító (16,43 százalék), Allianz (12,21 százalék), Wáberer Hungária (11,53 százalék), KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (11,46 százalék), Cardif Biztosító (11,34 százalék) és Aegon (10,32 százalék).