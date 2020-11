Brit bankot vásárolt a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Hatmillió eurós tőkeemeléssel lépett be a DiPocket Ltd. tulajdonosai közé a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. A Brexit miatt Litvániába költöző fintech cég az ottani bankfelügyelet engedélyét megszerezve került a GB által kezelt EXIM Exportösztönző Magántőkealap többségi tulajdonába.

A magyar szürkeállományra is számítanak. Fotó: Facebook

Ezzel egy olyan pénzforgalmi szolgáltatóval bővült a portfoliója, amely tevékenységének középpontjába az egyedi igényekre szabható gyors és megbízható technológiai hátteret állítja. A cég központja ugyan Litvániában marad, de egyes tevékenységek Budapestre költözhetnek a jövőben.

A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. két alappal indított. Az Exim Exportösztönző Magántőkealap és az Exim Növekedési Magántőkealap - mindkettő az állami tulajdonban levő Eximbankhoz köthető - 2019. október 31-én beolvadt az Exim Exportösztönző Magántőkealapba. A portfolió divatipartól a gépgyártásig ível, de az elmúlt években az orvostechnológiába és alternatív pénzügyi megoldásokba is invesztáltak. A GB & Partners eddig olyan ismert cégekbe fektetett mint a divatiparban nemzetközi hírnevet kivívott Nanushka és Aeron, a pénzszállító Trezex, a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Jegymester, Cyber Services és Moneytou és a Kínában parkolási rendszereket üzemeltető EPS Global.

A GB & Partners célja - ahogyan azt Bürchner Gábor, a cég befektetési vezetője lapunknak elmondta -, hogy az Egyesült-Királyságban bejegyzett e-money engedéllyel rendelkező DiPocket Ltd. a közép-kelet európai régió meghatározó B2B pénzforgalmi szolgáltatójává válhasson. A cég átlagosan 20-30 nagyvállalkozással áll kapcsolatban, amelyek révén közel 100 ezer végfelhasználót ér el.

A DiPocket a már térségünkben is ismert Revolut vagy Transferwise mintáival ellentétben nem a végfelhasználóra optimalizálja a fejlesztéseit, hanem olyan vállalati ügyfelekre, akik saját pénzforgalmi igényeik szerint alakíthatják ügyfelek márkájukhoz kapcsolható igényeit. Ilyen például a fesztiválokról ismert brandingelt fizetési lehetőség, vagy a kereskedelmi üzletközpontok ajándékkártyája. Ezekhez a partnerként bevont MasterCard kártyatársaság nyújt segítséget.

A DiPocket ezen felül olyan egyedi és automatizált fizetési szolgáltatásokat is nyújt, amelyek a jelentős ügyfélbázissal rendelkező vállalatok mellett a kis- és középvállalkozások számára is elérhetők és személyre szabhatók - ilyen például a számlázási és könyvelési folyamatok real-time kapcsolása úgy, hogy a DiPocket közvetlenül a bankkal kommunikál. A DiPocket hangsúlyozottan nem számít klasszikus banknak, hiszen hitelt nem nyújt, és nem gyűjt betétet sem.

A cégben az akvizíciót követően továbbra is vezető szerepet játszik Fedele Di Maggio, a DiPocket társalapítója és ügyvezetője, aki kiemelte, hogy a GB & Partners az iparági tapasztalattal társuló pénzügyi ereje és kapcsolatrendszere lehet a DiPocket ugródeszkája azokhoz a regionális törekvéseikhez, amelyekhez már régóta kerestek a megfelelő partnert. Bürchner Gábor, a GB & Partners befektetési igazgatója az előnyök közt említette azt is, hogy a DiPocket saját IT fejlesztő csapattal rendelkezik - és mivel ők is résztulajdonosai a cégnek, érdekeltek abban, hogy hatékony megoldásokkal segítség a működését. Az informatikai fejlesztésekben rajtuk kívül a magyar szürkeállományra is számítanak.

A GB & Partners befektetését megalapozta, hogy a társaság 2019-ben 1,5 millió eurós árbevételt ért el, valamint az, hogy a nemzetközi ügyfélportfoliója több mint 10 országra terjed ki. Az sem mellékes, hogy a DiPocket 2015-ös alapítása óta stabil együttműködést alakított ki a MasterCarddal. Az üzleti terv szerint az árbevételt 2-3 éven belül megsokszorozzák.