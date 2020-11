Brutális veszteség Rogán Antal és Habony Árpád grúz barátainak gyorskölcsöncégénél

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, a Privatbankar.hu-n jelent meg.

A MikroCredit Zrt.-t 2016 júliusában alapította egy grúz cég, a Tbilisziben bejegyzett Hungarian Georgian Investments Co LLC. Fő végső tulajdonosa azonban idén márciustól már az a Shabtai Michaeli, aki Habony Árpáddal is feltűnt a pesti éjszakában, üzleti körének köze van a metróaluljárókban működő Princess Pékségekhez, s a letelepedési kötvényeket közvetítő hét cég egyikének is dolgozott. E program szülőatyja volt 2012-ben – még az országgyűlés gazdasági bizottságának elnökeként – Rogán Antal, ma Orbán Viktor kabinetfőnöke.

Egyelőre még nem jött be a számításuk. Fotó: depositphotos Egyelőre még nem jött be a számításuk. Fotó: depositphotos

A magas szintű kapcsolatok ellenére a cégbíróság az alapítását követően szokatlanul nagy, több mint egy éves átfutási időt követően, 2017 szeptemberében jegyezte be a MikroCreditet. Olyan pénzügyi vállalkozásként, mely fő tevékenysége az egyéb hitel és online személyi kölcsönök nyújtása. Igazgatóságában (it) és felügyelőbizottságában (fb) értelemszerűen többségében grúzok szerepelnek, akik Magyarországon élnek – legalábbis a nevük mellett budapesti lakcímek vannak feltüntetve, méghozzá a vagyonosok által előszeretettel választott I., II. és XII. kerületben.

Az it és az fb egy-egy tagjának a személye az érdekes, akik egy testvérpárt alkotnak. Az it-ben Varlami Rekhviashvili ül, az fb pedig az idén február végén kooptálta a bátyját, Irakli Rekhviashvili bankárt, aki egykoron Grúzia gazdasági minisztere volt. De nem ez utóbbi tisztsége miatt exponálódott idehaza – történetesen a MikroCredit alapításával egy időben. Hanem abból a videóból, amelyet az Index készített Rogán bizalmi emberének számító Kertész Balázs budapesti ügyvédi irodája előtt. A felvételen a MikroCredit-tulajdonos Shabtai Michaeli és Nika Gilauri volt grúz kormányfő társaságában Irakli Rekhviashvili is feltűnik, aki jól hallhatóan kijelentette, hogy egy erőműépítési projekthez a magyar Eximbanktól akar hitelt felvenni.

A MikroCredit igazgatóságának elnöke az a Zaicevs Artjoms, aki a koronavírus-járvány kellős közepén, még a második hullám előtt, 2020. július 20-án alapított Best Med Solutions Kft. ügyvezetője. A cég egyedüli tulajdonosa egy lett nemzetiségű személy, Igors Okss, a Best Med Solutions pedig az egészségügyben utazik, a fő tevékenysége gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme.

A MikroCredit 2017 decemberében kezdte meg tevékenységét. Az első üzleti évében, 2018-ban 174 millió forint gyorskölcsönt nyújtott, 2019 végén azonban már csaknem 340 millió forinttal tartoztak ügyfeleik a cégnek – derül ki a cég most, több mint másfél hónappal a COVID-19 miatt május 31-éről szeptember 30-ára eltolt közzétételi határidőt követően publikált tavalyi beszámolójából. Ennek a mintegy 340 milliónak több mint a negyven százaléka volt 2019 végén 90 napon belül esedékes, a többit pedig maximum egy év alatt kellett törleszteni.

A MikroCredit 2019 májusában Mikro World Payments Kft. néven, 3 millió forintos törzstőkével gründolt egy céget, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységre, ennek engedélyeztetése azonban még másfél év elteltével is folyamatban van a Magyar Nemzeti Banknál (MNB). Mindenesetre a MikroCredit azóta már kétszer is tőkeemelést hajtott végre a leánycégében: tavaly szeptemberben a Mikro World Payments törzstőkéjét 34,5 millióval, a tőketartalékát 7,5 millióval növelte meg, idén január végén pedig a törzstőkét további 100 ezerrel, míg a tőketartalékot 4,5 millióval hízlalta. A Mikro World ügyvezetője az a Kálmán László, aki egy másik cégben, a Fund Finance Zrt. igazgatóságában együtt ül Fári László Mártonnal. Ő annak a Takarékbankban dolgozó Fári Ádám Zoltánnak a testvére, aki Vida József elnök-vezérigazgató bizalmi embere. A vezetője például a BusinessHelp Szervező, Tervező és Tanácsadó Kft-nek, amelyen keresztül tulajdonosa Vida a TV2-nek, valamint a Pantherinae Pénzügyi Zrt.-nek, amely pedig az MKB Bankban rendelkezik 3,1 százalékos részesedéssel.

A MikroCredit 2018 októberében zártkörű kötvénykibocsátást hajtott végre, amelynek keretében 1 millió eurót (akkori árfolyamon 337,1 millió forintot), illetve 490 ezer dollárt (144,4 millió forintot) vont be. A hároméves futamidejű papírokat 2021. október 15-én kell visszafizetni. Az évi 9 százalékos kamat a mostani piaci környezetben meglehetősen magasnak tekinthető, ilyen magas szint a kibocsátó kockázatosságára szokott utalni.

Emellett a cég több részletben, összesen 470 ezer euró értékben vett fel kölcsönt tulajdonosától, Michaeli Shabtai-tól, évi 1,5 és 3 százalék közötti kamatokkal, ezekből 2019 végén még 86,1 millió euró törlesztése volt esedékes. Még szintén hátravan a Kvevri Wealth Management LLC-től 2019 februárjában 3 évre, évi 12 (!) százalékos kamatra felvett 200 ezer eurós (akkori értéken 66,1 millió forintos) kölcsön visszafizetése, ez 2022 februárjában esedékes.

Ezeken túl még évi 6 és 9 százalékos kamatra vett fel a MikroCredit rövid lejáratú, 1-1 éves futamidejű kölcsönöket Ole Martin Rordamtól, Miras Media Limitedtől és a TNN Realestate Investments Kft-től.

E pénz- és tőkefröccsökre azért volt szüksége a MikroCreditnek, mert alapításától kezdve veszteséges. A 2018-as évet közel 1 milliárd forintos negatív eredménnyel zárta, aminek következtében saját tőkéje a 420 milliós jegyzett tőke alá, 78 millióra esett. Emiatt az MNB 2019 júniusban arra kötelezte a Mikrocreditet, legkésőbb 2019. július 15-éig tegyen meg mindent, hogy megfeleljen a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásoknak – mint arról lapunk elsőként beszámolt.

Ez akkor nem történt meg. Sőt, a cég a 2019-es évét még az előző évinél is magasabb, több mint 1,2 milliárd forintos veszteséget szenvedett el, ami a saját tőkéjét már negatívvá (-114 millió) tette. Nem is maradt el az újabb jegybanki felszólítás, amelynek immár eleget tett a cég: a tulajdonos Hungarian Georgian Investments Co LLC rögvest 224 millió forintot utalt át a MikroCredit bankszámlájára, majd az év során még további összegeket, amelyek következtében az idei pótbefizetések összességében 328 milliót tettek ki.

A MikroCredit idén februárban jelentősen, 420 millióról 50 millióra leszállította a jegyzett tőkéjét. Michaeli Shabtai pedig úgy döntött, hogy tulajdonosi kölcsöneit és azok kamatait tőkévé konvertálja, aminek eredményeként a MikroCredit saját tőkéje 120,2 millióval fog emelkedni. „E lépésnek a társaság könyveiben történő átvezetése folyamatban van” – olvasható a cég 2019-es beszámolójában.

A Hungarian Georgian Investments Co LLC 2020 júniusában értékesítette a 100 százalékos részesedését a Georgia Financial Investments Kft-nek, ennek a bejegyzése ugyancsak folyamatban van. E kft-t Irakli Rekhviashvili alapította 2018 januárjában, idén február végén azonban kiszállt. Az üzletrészét megvásárolt három grúz magánszemély közül Michaeli Shabtai rendelkezik minősített többségű, azaz legalább 75 százalékos befolyást biztosító szavazati joggal.

A tulajdonosok vállalták, „hogy a következő 12 hónapban biztosítják a társaság működéséhez, likviditásának biztosításához és kötelezettségei rendezéséhez szükséges pénzügyi támogatást. Emellett a Társaság jelentős üzleti potenciált lát a jelenlegi helyzetben. E piaci potenciál kiaknázásához jelentős forrásokra lenne szükség. Ezért a Társaság intenzifikálta korábban megkezdett befektető-bevonási tevékenységét és tanácsadók igénybevételével a nemzetközi tőke- és pénzpiacokat is megcélozta. Folyamatosan zajlanak a tárgyalások szingapúri, észak-amerikai, észak-európai, német és izraeli befektetői csoportokkal a Társaságba történő tőkebefektetésről” – olvasható a 2020. november 13-ai keltezésű 2019-es éves beszámolóban.