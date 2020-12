Cikkünk nyomán: a BKV felmondta a buszbérleti szerződést az offshore-hátterű céggel

Lapunk számolt be elsőként arról, hogy a BKV tavasszal lefolytatott közbeszerzési eljárásán egy offshore-hátterű, frissen alapított vagyonkezelői cég lett a nyertes a legkedvezőbb ár/értékű ajánlatának köszönhetően. Mint megírtuk, a CR-Facilities Zrt.-t május 11-én alapították és pontosan 7 nappal azelőtt, május 18-án jegyezte be a cégbíróság, hogy lejárt volna a BKV tenderének ajánlattételi határideje. Az ügyben azonban ezen túlmenően is volt még érdekesség, nevezetesen a cég tulajdonosi hátterét illetően.

A kép illusztráció (Fotó: MTI) A kép illusztráció (Fotó: MTI)

A CR-Facilities Zrt. vezérigazgatója egy vecsési magánszemély volt, alapítóként pedig három másik társaság szerepel az alapító okiratban, többségi tulajdonos a Cratis Ingatlanbefektető Zrt., amely egy ciprusi székhellyel bíró társaság, az Agrina Holdings leánycége. Utóbbi tisztségviselői között pedig feltűnik Sasinszki Ágnes, és Temesvári Gábor, akik mindketten Leisztinger Tamás cégbirodalmához kötődő személyek. Sasinszki jelenleg is Lesztinger zászlóshajó cégének, az Arago Zrt.-nek vezető tisztségviselője, sőt, egy másik ciprusi offshore-cégben, a Hartberg Investmentsben is igazgatói feladatokat lát el. Temesvári Gábor pedig a sajtóban megjelent információk szerint Leisztinger Tamás bányavállaltánál, az Ormosszén Szénkitermelő Zrt.-nél projektvezető. Az ügyben újabb érdekesség, hogy Leisztinger Tamás a jelenlegi budapesti főpolgármester-helyettes, Tüttő Kata volt élettársa.

Cikkünkre reagálva a BKV még aznap közleményt adott ki, melyben rögzítette: az eljárást a jogszabályoknak megfelelően, transzparens módon folytatta le és a legkedvezőbb ajánlatott tevő társasággal szerződött le. Az esetre Karácsony Gergely, főpolgármester is reagált, arra hívta fel a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokat, hogy - a hatályos jogszabályoknál szigorúbb mércét érvényesítve - a közbeszerzéseiket úgy írják ki, hogy offshore-hátterű cégek egyáltalán ne adhassanak be ajánlatot. Tüttő Kata, főpolgármester-helyettes pedig felkérte a BKV felügyelőbizottságát, hogy a közbeszerzés szabályszerűségét soron kívül vizsgálják meg.

A jelek szerint a vizsgálat lezárult, ennek eredményeként pedig szerződésbontásra kerül sor. Előbb Karácsony Gergely, főpolgármester Facebook-bejegyzésében közölte, hogy az elrendelt vizsgálatok az állapították meg, hogy a közbeszerzés során minden a jogszabályoknak megfelelően történt, a nyílt eljárás során a legolcsóbb ajánlat győzőtt, ám az Orbán-kormány törvénymódosításai nyomán az offshore-háttér nem lehet kizáró ok.

"Ezzel együtt is arra utasítottam a fővárosi cégeket, hogy offshore cégeket a közbeszerzésekből zárjanak ki, a konkrét ügyben pedig úgy helyes, hogy a BKV nem szerződik ilyen vállalkozással (szerk.: helyesebben a szóban forgó szerződést már fel is bontotta)." - írta Karácsony Gergely.

Hozzátette: a BKV felszólítása nyomán pedig még kötbért is fizet majd a cég. A közbeszerzési dokumentumok közé is feltöltött bérleti szerződés alapján egyébként erre azért is van lehetősége a közlekedési vállalatnak, mert a bérbeadónak a szerződés hatályba lépése után 30 napon belül meg kellett volna kezdenie a teljesítést. A jelek szerint ez nem történt meg határidőig (november 30-ig). A kötbér mértéke a szerződés szerint egyébként az első nap 50 ezer forint járművenként, majd minden megkezdett nap 10 ezer forint járművenként, de legfeljebb havonta járművenként az egységár 30 százaléka.

A szerződésbontás tényét mellesleg a BKV is megerősítette lapunkhoz eljuttatott közleményében, mint írják: