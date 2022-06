Csak viszi a Matolcsy-fiúk barátjának pénzét a sörfőzés

Mintegy három és fél éve robbant a köztudatba a Hübris Projekt Kft. neve, mint amely társaság 2017 őszén 350 millió forintos uniós támogatást nyert el sörfőző üzemek berendezésére. A pályázati szöveg alapján 2000 literes kapacitású sörfőzde létesítése volt a cél.

A 2017 elején bejegyzett Hübris Projekt Kft.-t a cégbírósági dokumentumok szerint az F Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az alig fél évvel korábban, 2016 szeptemberében gründolt Hübris Sörfőzde Zrt. alapította.

Az F Trans a Magyar Narancs akkori értesülései szerint Farkas Tímea szüleinek az érdekeltsége. A hölgy neve azért érdekes, mert a hetilap szerint állítólag több szálon kötődött Matolcsy György jegybankelnök fiához, Ádámhoz, valamint az Origo extulajdonosához, Száraz Istvánhoz és a két férfi köreihez.

Csak félig tele a pohár. Fotó: Hübris

Matolcsy Ádámhoz úgy, hogy Farkas Tímea férje, Pintér Máté a jegybankelnök fiának a barátja, s cseppet sem mellékesen a tulajdonosa annak a Felix Gastronomy Kft.-nek, mely társaság tavaly előbb a Várkert Kaszinóban lévő Felix Kitchen & Bart üzemeltető Vízház Gasztronómia Zrt.-t vásárolta meg, majd a Bárkert Kft.-t, amely pedig a Várkert Bazárban lévő Bárkert Bistrót működteti.

A Hübris Sörfőzdét egy budapesti magánszemély, Kosztolányi-Baji Zsolt indította útjára, aki 2018 februárjában szállt ki. A cégbíráságon fellelhető dokumentumokban ezt követően egy hároméves lyuk tátong, vagyis nem szerepel, hogy ki volt a társaság tulajdonosa 2018 februárja és 2021 márciusa között. Ez utóbbi dátummal tűnik fel a Dry-Immo Ingatlankezelő Zrt., mint olyan részvényes, akinek a szavazati joga meghaladja az 50 százalékot.

A Dry Immot 2017-ben Száraz István alapította, de az „újkori hazai haladó hagyományok jegyében” a zrt. 90 százalékos részesedése átkerült egy magántőkealaphoz, a Felishez, míg a 10 százalék maradt a ma Dry Holding Kft. nevet viselő vállalkozásnál. Ez utóbbi közvetlenül Száraz érdekeltsége, de ha közvetve is, a Felis Magántőkealap mögött is ő lehet – erre több árulkodó jel is utal.

Mint ahogy a Hübris Projekt is már teljes egészében Száraz érdekeltsége, miután a Hibris Sörfőzde mellé 2021 karácsonya előtt néhány nappal beszállt a Culinaris Wholesale Kft. – olyannyira, hogy ma már az övé a szavazati jogok több mint fele. E társaság a Dry Import Kereskedelmi Kft., amely felett a már említett Dry-cégek, az Immo Ingatlankezelő és a Holding diszponálnak – hogy ezzel be is záruljon az Origo exgazdájához vezető kör.

Egyelőre nem termel a sörfőzés a tulajdonosoknak, csak viszi a pénzt. Ezt erősíti meg a Hübris Projekt 2021-es beszámolója. Eszerint, bár a cég tavalyi nettó árbevétele több mint másfélszer haladta meg az egy évvel korábbit, az alapítás óta jellemző veszteséges működést az elmúlt évben sem sikerült nyereségessé tennie. Sőt a mínusz még nagyobb is lett a tavalyelőttinél, ami a saját tőkét immár 11,5 millióra apasztotta, noha az 2018-ban még az 50 milliót közelítette. Ezzel szemben a cég több mint félmilliárdos, egészen pontosan 452,5 milliós kötelezettséget görgetett maga előtt 2021 végén, ennek közel fele hosszú lejáratú.

A Hübris Sörfőzdének viszont még egy fillérnyi árbevétele sem volt tavaly, ezzel szemben neki is volt vesztesége, 1,7 milliós.

A negatív eredményeket kiváltó okok egyik Hübris-cég esetében sem ismertek, miután az éves beszámoló kiegészítő mellékletében csupán a száraz tényadatok szerepelnek.

Mindenesetre az megállapítható, hogy azt a kedvező környezetet, amelyet a kormánypártok teremtettek 2020-ban azzal, hogy Kósa Lajos javaslatára a kisebb sörfőzdéknek kedvezően módosították a jogszabályokat, eddig a Hübrisnek sem sikerült a maga javára fordítania. Ahogy a Csíki Sörnek és tulajdonképpen a Pécsi Sörfőzdének sem, amely a 2020-as év nyeresége után a 2021-es esztendőt a csíkiekhez és a Hübrishez hasonlóan veszteséggel zárta.