Családon belül oldotta meg a keleti maszkportyát Orbán Viktor egyik fürkésze

„Jól néz ki" – mondta Orbán egy mellette álló férfinak, akit az érkezésekor könyökpacsival üdvözölt, majd köszönetet mondott neki az eszközökért: „Hálásak vagyunk. Portyázzon tovább." A férfit, akinek Orbán hálálkodott ifj. Kovácsics Ivánnak hívják, 38 éves, jól beszél kínaiul és jelenleg tanácsadóként dolgozik az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM). Ez a minisztérium intézett az elmúlt hetekben több, a koronavírussal kapcsolatos állami beszerzést. Ezek nagy részét (összesen 5,8 milliárd forintnyi megrendelést) egy kínai tulajdonú cég, a CECZ Közép-európai Kft. nyerte el. A 2011-ben alapított CECZ-nek éveken keresztül évi 100-150 milliós forgalma volt, amely 2018-ban 275 millió forintra emelkedett, de még így is nagyon messze volt attól a milliárdos nagyságrendtől, amit a védőfelszerelések beszerzése jelent. A cég korábban nem nyert állami megrendeléseket, az elmúlt években szinte teljes bevétele külföldi tevékenységből származott.

Március második felében szinte naponta adott hírt arról a kormány, hogy a koronavírus elleni harchoz újabb és újabb eszközöket szállítottak: maszkokat, védőfelszereléseket, teszteket, fertőtlenítőszereket, lélegeztetőgépeket. Több ezzel kapcsolatos miniszteri megszólalás is azt érzékeltette, hogy a helyzet drámai, ilyen eszközöket beszerezni nagyon nehéz, rendkívül jó kapcsolatok kellenek hozzá. A beszerzések nagy részét (összesen 5,8 milliárd forintnyi megrendelést) egy kínai tulajdonú cég, a CECZ Közép-európai Kft. nyerte el. A cég egyik vezetője pedig éppen annak a minisztériumi tanácsadónak az apja, akit Orbán "portyázni küldött". Mindez a Direkt36 444-en megjelent cikkében olvasható.

