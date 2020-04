Egyre izmosabb cégbirodalom épül a Kósa család közelében

Egy időben, 2018 táján sokat szerepelt a lapokban Kósa Lajos családja. A fideszes politikus családtagjai több cégben is érdekeltséggel bírtak akkoriban, egyre terebélyesedett a cégháló, közben jelentős fejlesztést is terveztek uniós támogatásból. Az elmúlt hónapokban tovább tisztult a cégbirodalom, jelentős tőke is megjelent az egyik társaságban.

A Méker Kft. központi szerepe mellett folyó terjeszkedés idején Kósa Lajos édesanyja és testvére is részt vett a vállalkozások életében. Azóta az édesanya, Kósa Lajosné megvált érdekeltségeitől, a testvér, dr. Kósa Karolina Éva ellenben továbbra is aktív.

A Méker Kft.-ről anno a 24.hu írta meg, hogy 123 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert sertéstelep korszerűsítésére. Utóbb a hvg már arról írt, hogy a tulajdonosok mégsem tartanak igényt erre a támogatásra. A Széchenyi 2020 oldalon egyébként a támogatott projekt keresőben a mai napig nincs találat a Mékerre.

Ezzel nagyjából egy időben két új cég került a tulajdonosok érdekeltségi körébe: a Bászna Gabona Kft., illetve a Kaméleon Dizájn Nyomdai Előkészítő és Reklámtervező Kft. Utóbbi kakukktojásnak számított, a 3 millió forintos jegyzett tőkéjű cég fő profilja - mint arról az elnevezése is árulkodik - ugyanis nem illeszkedett az alapvetően agrárfókuszú cégcsoportba.

De ezen már nem is kell fennakadni, mert egy tavaly év végi tulajdonosi döntéssel törölték ezt a céget, pontosabban a vállalkozás egyesült a Mékerrel. A törlés hatálya idén március 16.

A Kaméleon egyébként nem volt nagy üzlet, ha szigorúan az adózott eredményt nézzük: az utóbbi három lezárt évben rendre negatív eredményt produkált, legutóbb, 2018-ban - 455 ezer forint volt az adózott eredménye. A cégben lévő eszközök már nagyobb értéket, 21,48 millió forintot képviseltek 2018-ban.

Ezzel a lépéssel tehát tisztult a cégháló. De nem teltek eseménytelenül az elmúlt hónapok a Bászna Gabona Kft.-ben sem, amely cégben pedig Kósa Lajos testvére a mai napig tulajdonos, más üzletemberekkel és a Mékerrel egyetemben.

E cég jegyzett tőkéjét tavaly november végén emelték 5 millió forintról 120 millió forintra.

A vállalkozás - mint lapunk pont egy éve beszámolt arról - komoly beruházásba kezdett 2019-ben, egy terménykezelő- és szárító létesítmény hatósági engedélyeztetése volt akkor éppen folyamatban.

Vélhetően ezzel a beruházással lehet összefüggésben a tőkeemelés az év végén, illetve a fő profil megváltoztatása szeptemberben gabonaféle termesztéséről, betakarítást követő szolgáltatásra. Valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartás szerint a beruházással összefüggésben 500 millió forintos jelzálogot jegyeztek be, melynek jogosultja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.

A cégeket erős kapocsként köti össze két üzletember, Szilágyi Balázs és Szilágyi Gábor, akik minden említett vállalkozásban rendelkeznek pozíciókkal.