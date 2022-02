Fizetne 6,5 milliót 30 másodpercért?

Az amerikai foci sokáig szinte kizárólag az észak-amerikaiak sportja volt. A liga nem terjeszkedett külföldre, és mivel máshol egyáltalán nem, vagy csak nagyon amatőr szinten volt ismert a játék, külföldiek sem kerültek oda játékosként. Az NFL-nek is megvannak a maga óriási sztárjai, ám olyan globális ikonokat nem termelt ki, mint amilyen a kosárlabdában Michael Jordan volt, vagy később LeBron James.

Abban, hogy az NFL nagyon jól elvolt az USA-ban, komoly szerepe volt annak, hogy minden más sportágnál összehasonlíthatatlanul népszerűbb (volt). Így ellentétben például a jégkoronggal vagy a kosárlabdával, az NFL egyszerűen nem volt rákényszerítve, hogy komoly erőfeszítéseket tegyen azért, hogy Észak-Amerikán túl is meghódítsa a sportbarátok szívét. A globalizáció, az online világ persze a liga számára is új lehetőségeket teremtett, és az NFL vezetői is láttak több sikeres példát maguk előtt: legyen szó az NBA-ről, amely világszerte sokkal nagyobb rajongótáborral bír, mint az USA-ban, vagy a major sportok felépítéséből is ihletet merítő angol bajnokságról, a Premier League-ről.

Az elmúlt bő egy évtizedben pedig az is egyértelművé vált, hogy online platformok révén még több rajongóhoz lehet eljuttatni a meccseket és persze a bevételt hozó NFL-csapatlogós ruhákat és kiegészítőket (merchandise eladások). Arról nem is beszélve, hogy ha a sport a nemzetközi porondon is hódít, akkor a külföldre eladott közvetítési jogokért is egyre komolyabb pénzeket lehet elkérni.