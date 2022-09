Ha elvitelre kéri a menüt, 80 forintot számol fel a McDonald's

Elviteles díjat vezetett be a McDonald’s: nyolcvan forintot számol fel akkor, ha valaki nem az étteremben eszi meg a rendelt ételt, hanem elvitelre kéri. A Flórián téri étterem terminálja azt is jelzi, hogy ez igaz az autós kiszolgálásra is - írja a hvg.hu olvasói jelzés alapján.

Ezt a cég honlapján feltüntetettek is megerősítik, mint írják ugyanis:

"elvitelre történő vásárlás esetén elviteli díj kerül felszámolásra vásárlási tranzakciónként egyszer”.

Az ugytudjuk.hu a telefonos applikációban is észrevette a figyelmeztetést. A lap egyik olvasója úgy játszotta ezt ki, hogy éttermi fogyasztásra kérte az ételt, majd kért mellé egy papírzacskót, amit ingyen kapott, majd beletette az ételt és elvitte.