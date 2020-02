Hamarosan jön az RTL nagy dobása

Az már tavaly év végén kiderült, hogy az RTL Klub megvette egy világszerte egyre népszerűbb műsor licencét, és idén műsorra kerül az Álarcos énekes című show. Ennek a lényege röviden annyi, hogy a szereplők olyan maszkot viselnek, amelyben valóban felismerhetetlenek, és sem a zsűri, sem a közönség nem tudja kiket rejtenek az öltözetek. Ezekben a maskarákban adnak elő egy-egy dalt, majd szavazás útján valaki kiesik. A résztvevők közül az fedi csak fel a kilétét, aki nem folytathatja a játékot, a többiek egy hét múlva újabb számot adnak elő.

Az előzetes kommunikációból az derült ki, hogy a műsor várhatóan csak az őszi évad nagy durranása lesz, ám két hete már arról szóltak a hírek, hogy akár február végén elindulhatnak. A sietség hátterében a TV2 jellegében hasonló produkciója lehet, ők ugyan lemaradtak az eredeti The Masked Singer jogairól, ám megvették egy román produkció licenszét, amely kísértetiesen hasonlít rá. A TV2 pedig állítólag februárban elindítja Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada címmel a saját műsorát. Amikor utóbbi kitudódott, akkor az RTL-nél is más fokozatba kapcsoltak, és menet közben az is kiderült, hogy a náluk futó Álarcos énekes műsorvezetője a Németországból hazatérő Istenes Bence lesz. Sőt a csatorna keddre rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, melynek témáját nem jelölték meg, ám nem lennénk meglepve, ha a fókuszában az új műsor lenne. Az RTL Klub a közelmúltban egy hasonló esetből nagyon rosszul jött ki, hiszen hatalmas reményekkel tekintettek A Fal című gameshow elé, Sebestyén Balázs műsora mégsem hozott átütő sikert. Annál jobban bejött viszont a TV2-nek a műsor klónja, a Piramis, amelynek köszönhetően hosszú évek után tudott vetélytársára fezárkózni hétköznapokon a csatorna. Ezek után pedig meglepő lenne, ha az RTL Klub elkövetné ismét a korábbi hibáját, így azt várjuk, hogy a TV2-t megelőzve, nagyon agresszív kampány mellett debütál majd az Álarcos énekes, akár már most vasárnap.

Ha visszatekintünk a mögöttünk hagyott hét műsoraira, illetve azok nézettségi számaira, akkor a fontosabb programok esetében drámai változásokról nem beszélhetünk. Hétköznapokon az RTL Klubon a zászlóshajó egyértelműen a Drága örökösök, úgy tűnik ugyanakkor, hogy a sorozat jó felvezető a csatorna idei újdonságának, a Bátrak földjének. A január elején rajtolt kosztümös szériájuk ugyanis, ha nem is öles léptekkel, de felfele araszolgat, és a múlt héten a nézettség viszonylagos stabilitás mellett erősödött. Azt ugyanakkor érdemes leszögezni, hogy az TV2 legerősebb hétköznapi programját, az Exatlon Hungaryt a 18-49 éves korcsoportban így sem tudja legyűrni. Ráadásul a Palik László vezette sportreality révén a TV2 a kereskedelmi célcsoportban főműsoridőben viszonylag jól tartja a lépést a vetélytársával. Ha a TV2 esetén megemlítettük, hogy lassan épük egy rajongói bázis az új sorozatuknak, akkor ugyanezt ki kell emelni a Mintaapáknál is. A csatorna ősszel indított napi sorozata ugyanis a kereskedelmi célcsoportban az utóbbi hetekben emelkedő pályára állt, és a múlt héten a közönségaránya minden este meghaladta a csatorna főműsoridős átlagát.

Ami a hétvégéket illeti, ott egyértelműen A mi kis falunk a király, mind a kereskedelmi célcsoportban, mind a teljes népességben az RTL sorozata volt a legmagasabb közönségarányt elérő program. Az élbolyban egyébként a fent említett műsorok mellett mindkét nagy kereskedelmi tévé hírműsora (Híradó és a Tények) ott volt, valamint a Fókusz és a Tények plusz is top 10-be került.

Az 5. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) öt estét nyert az RTL Klub, míg a TV2 két alkalommal volt erősebb, ezek ezúttal is hétköznapok voltak. A két csatorna között a különbség csak kis mértékben változott az RTL Klub javára, köszönhetően annak, hogy ők minimálisan előre tudtak lépni, 14,6 százalékról 14,9-re javítottak. A TV2 viszont hajszálnyit visszacsúszott, hiszen egy héttel korábban még 12,1 százalékot ért el, míg legutóbb 11,9 százalékot.

A középmezőny élén továbbra is magabiztosan áll a Film+ (4,1% SHR), majd a Cool (3,1% SHR) következik. Komolyabb lemaradással következik a Viasat3 (2%), majd a múlt heti számait megismételve a Duna TV (1,3% SHR) zárta a sort. A közmédia csatornája kapcsán érdemes megjegyezni, hogy A Dal című műsor évekig komolyabb nézőtábort tudott a csatornára vinni, idén azonban a kereskedelmi célcsoportban olyan gyenge volt a zenei műsor nézettsége, mintha a csatorna egyik fontos, erős promócióval megtámogatott műsora nem is került volna szombaton adásba.