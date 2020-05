Hatalmas akciókkal nyílnak Mészáros Lőrinc vidéki szállodái

Ellenben például a nyíregyházi, a gyulai, az egerszalóki és lillafüredi szállodájuk is újra kinyithat a nyárra. Számos megoldással készülnek a szállodákban, hogy minimalizálják a fertőzésveszélyt, saját COVID kódexet készítettek a biztonság elősegítése érdekében, amelyből valamennyi munkatárs vizsgát tesz még az újranyitás előtt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a közel 2 hónapos szünet mekkora kárt okozott a szállodaláncnak, azt viszont már bejelentették, hogy mintegy 50 százalékos leépítést hajtanak végre, ami 800-850 ember elbocsátását jelenti.

Első lépésként május 15-én, pénteken két szálloda: a szegedi Hunguest Hotel Forrás és a mátraházai Lifestyle Hotel Mátra nyitja meg kapuit vendégei előtt. Igazi Grand Opening-re készülnek: a hármat fizet ötöt kap akcióban például 10 ezer forintba sem fog kerülni egy éjszaka. A többi (nem tartós felújítás alatt álló) szálloda pedig május 29-től, a pünkösdi hosszú hétvégére már újra foglalható lesz. Magyarországon és külföldön összesen 26 szállodát üzemeltet a Hunguest, ezek közül 7 szállodát újítanak most fel. Ezek még évekig zárva lesznek:

Túlzás nélkül állíthatjuk , hogy amikor márciusban felfüggeszteni kényszerültünk szállodáink működését, az a Hunguest Hotels több mint húsz éves történelmének legnehezebb momentuma volt. Nem láttuk a jövőt, ahogy más sem. Számtalan forgatókönyvvel dolgoztunk, abban bíztunk, hogy talán lehet nyarunk. A kényszerű zárások cselekvésre ösztönöztek minket, előrébb hoztuk hét szállodánk teljeskörű felújítását, a munkák hamarosan meg is kezdődnek. Aztán a helyzet napról-napra javulni kezdett, a láthatatlan ellenséggel folytatott küzdelem eredményesnek látszik - közli weboldalán a Hunguest.

Közel két hónap szünet után hatalmas akciókkal május 15-től fokozatosan újranyitnak a Hunguest Hotels Zrt. hazai szállodái. A Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó szállodalánc még március 22-é n döntött úgy, hogy a koronavírus-járvány miatt átmenetileg bezárja a Hunguest szállodákat. A kormány döntése értelmében május 4-én vidéken megszűntek a kijárási korlátozások, így a szállodák is újra kinyithatnak.

