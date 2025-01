Hatvan sem ússza meg, oda is jön egy kínai nagyberuházó

A kínai vállalat a gyártás mellett komoly kutatás-fejlesztési tevékenységet is működtetni fog Magyarországon, mondta Szijjártó, ezért harminc magasan képzett mérnököt is felvesznek majd a céghez. Szerinte fontos, hogy Európa erősödjön az elektromos autóipari átállásban, és nem engedné át ezt a lehetőséget más szereplőknek.

Ötvenmilliárd forint értékű beruházást tervez megvalósítani a Xinzhi kínai autóipari cég Hatvanban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI szerint, ezzel szerinte kilencszáz új munkahely jön majd létre.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!