Hogyan hozhat forradalmat a mezőgazdaságban az 5G?

Jön az 5G – és ez tényleg nagy durranás lesz

A földművelést és állattenyésztést is magába foglaló mezőgazdasági tevékenység az elmúlt bő 10 ezer évben mindig a kor legújabb technikai vívmányait használva fejlődött. Nincs ez másképp a 21. században sem, a gazdák most is számos technológiai újítást használnak annak érdekében, hogy maximalizálják a terméshozamot, csökkentsék a veszteségek esélyét - az 5G mobilinternet elterjedése azonban teljesen új szintre emelheti az okos gazdálkodást.

Az 5G a jelenleg használt 4. generációs hálózatokhoz képest óriási előrelépést jelent majd - jóval nagyobbat, mint a 4G hozott elődjéhez, a 3G-hez képest. Az adatátviteli sebesség nagyságrendekkel lesz nagyobb, rendkívül rövid válaszidő mellett. Emellett az egyidejűleg kezelt kapcsolatok száma is jelentősen meghaladja a korábbi technológiák lehetőségeit. Ezeknek köszönhetően az 5G lehetővé teszi, hogy a mezőgazdaságban tömegesen használjanak olyan vezetéknélküli érzékelőket, drónokat és más digitális elemző eszközöket, amelyek képesek a gazdákat adatokkal ellátni például a talaj tápanyag-ellátottságáról, a növények vagy állatok állapotáról vagy épp kártevők megjelenéséről.

Ahogy az ilyen érzékelőkből egyre többet és többet helyeznek ki a mezőgazdasági szereplők, úgy válik egyre nagyobbá a kezelendő adatmennyiség - a növekvő adattömeg villámgyors mozgatásához pedig az 5G hálózatok elterjedése jelentős segítséget nyújt majd. Így az adatok elemzése és a megfelelő válaszok kidolgozása és az okos eszközökhöz történő eljuttatása is jóval rövidebb ideig tart majd.

Így lesz igazán okos a földművelés

A termelési körülmények valós idejű ismerete lehetővé teszi, hogy azonnali döntéseket hozzanak a termelők, ha a talajban tápanyag-pótlásra, műtrágyázásra van szükség, vagy a víztartalom olyan szintre csökken, ami az öntözőrendszerek beindítását teszi indokolttá. Akár a műtrágya kiszórása, akár az öntözés történhet már "okos" eszközök segítségével - ezek a gépek közti kommunikációnak köszönhetően akár automatikusan is történhetnek. Magyarán az érzékelők az 5G hálózaton keresztül villámgyorsan az adatközpontba juttatják az információt a hiányról, az adatközpontban elkészül az elemzés arról, milyen és mennyi műtrágyát vagy épp vizet kell kijuttatni a földekre, majd szintén az 5G hálózaton keresztül utasítják a termőterületre telepített rendszereket a cselekvésre, miközben az egész folyamatról értesítést küldenek a gazdának - szükség esetén egy adott ponton jóváhagyást kérve a javasolt beavatkozásra.

Az 5G-t használó drónokat a holland burgonyatermés hozamának javítására is használják, Japánban pedig 5G-s érzékelők segítségével monitorozzák a víz hőmérsékletét és sótartalmát egyes osztrigafarmokon.

Az okos érzékelők, a drónokra szerelt kamerák nagyfelbontású képeit elemző rendszerek segíthenek abban is, hogy az esetleges fertőzéseket, kártevőket a megjelenés korai fázisában felfedjék - minél hamarabb derül fény ezekre, annál gyorsabban tudnak beavatkozni a részben vagy teljesen automatizált rendszerek, így nem csak nagyobb eséllyel a sikeres védekezésre, de adott esetben kevesebb vegyszer használatával háríthatóak el a termést fenyegető veszélyhelyzetek. Ahogy a drónok vezérlése, úgy a drónok kamerái által rögzített képek, videók továbbítása is csak nagysebességű hálózaton keresztül történhet megbízhatóan és gyorsan - az 5G tehát ezen a téren is óriási előrelépést hoz.

Az egymással, a szenzorokkal és az adatközponttal is kommunikáló önvezető traktorok és egyéb munkagépek is az újgenerációs hálózatoknak köszönhetően végezhetik munkájukat akár a nap 24 órájában is a jövőben.

Okos nyakörv marháknak

A földművelés mellett az állattenyésztésben is sokat profitálhatnak az 5G előnyeiből: Angliában egy kísérleti projekt keretében a szarvasmarhák olyan nyakörveket, gallérokat kaptak, amelyek folyamatosan figyelik az állatok egészségi állapotát, viselkedését. Az 5G hálózaton átküldött adatokból az állatorvosok, szakértők pontosan tudják, mit evett a marha, hogyan aludt, milyen a kedve és az általános állapota. Nem ritka, hogy a szarvasmarhákat egész nyárra kicsapják a legelőre - az érzékelők és az 5G segítségével mégis azonnal tudják, ha beavatkozásra van szükség: ha megbetegszik a marha vagy ha épp vemhes lesz a tehén. Ha pedig a módszer a marháknál beválik, szélesebb körben is segítheti majd az állattenyésztők dolgát.

A lehető legjobbkor jön az 5G

A mezőgazdaság fejlődését a mobilhálózati technológia fejlődése egy olyan időszakban segítheti, amikor a növekvő globális népesség növekvő élelmiszerigényét úgy kellene kielégíteni, hogy közben mérsékeljük a bolygó erőforrásainak túlzott kiaknázását. Az újgenerációs mobilhálózatok segíthetnek a földművelés és az állattenyésztés hatékonyságát radikálisan javítani és így a megtermelt élelmiszer mennyiségét növelni anélkül, hogy a termőterületek, legelők további bővítésére lenne szükség akár az erdők, esőerdők rovására. Az 5G által lehetővé tett automatizálás pedig a munkaerőhiánnyal küzdő gazdaságok számára is megoldást kínálhat.