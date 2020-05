Jelentős nyereséggel indított az MKB Bank-csoport

Mint ahogy arról beszámoltunk , az elmúlt közel két hétben az MKB Bankkal kapcsolatban két fontos bejelentés is történt: először az, hogy egyesülne a Takarék Csoporttal, az ily módon létrejövő, az OTP Bank után mérlegfőösszege alapján a második helyre előrelépő fuzionált hitelintézethez pedig a tegnapi közlés szerint a Budapest Bank is csatlakozik - ahogy azt már tavaly év elején előrejeleztük .

A bank idei első negyedéves 7,9 milliárd forintos adózott nyeresége több mint a háromszorosa lett a 2019. január-március közöttinek, miközben a tőkeháttere továbbra is stabil: saját tőkéje március végén 188,6 milliárd forintra rúgott, ez közel 15-szörös emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

Ezzel szemben, bár az ügyfelek betétből is többet helyeztek el 2020 első negyedében, mint tavaly október-december között, azok 1370 milliárd forintos március végi állománya közel 3 százalékkal lett alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A kettő eredőjeként a bank hitel/betét aránya egy év alatt 8,3 százalékponttal, 77,4 százalékra emelkedett, ami ugyancsak tükrözi a bank kihelyezési aktivitásának fokozódását.

A Mészáros Lőrinc és felesége többségi tulajdonában lévő bankcsoport még az EU-vállalások jelentette korlátok betartása mellett is 3,9 százalékkal, 930,3 milliárd forintra tudta növelni az ügyfélhitelei állományát 2019-ben. Majd ehhez az idei első negyedévben további 84 milliárdot hozzátett, így az ezermilliárd fölé került, ami éves szinten pont kétszámjegyű gyarapodás.

Megfordult az MKB Bank mérlegfőösszegének csökkenő trendje. Míg az ezen, egy hitelintézet aktivitását kifejező mutató a tavalyi év végén több mint 8 százalékkal volt alacsonyabb, addig az idei első negyedévben emelkedni kezdett, méghozzá nem is kis mértékben, több mint 15 százalékkal kilőve, a 2 ezer milliárd forintos határ fölé ment.

