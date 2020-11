Jövő év végére készül el a zalaegerszegi járműipari tesztpálya

A ZalaZone létesítményeinek kihasználtsága egyelőre 25-30 százalék körüli, a legjelentősebb ügyfelek a járműalkatrész-gyártók, például a Knorr-Bremse, a Bosch és a Continental, de igénybe veszik a szolgáltatásokat az autógyártók, köztük a Porsche és a Volkswagen csoport tagjai is. Magáncélra egyelőre nem használható a tesztpálya, később várhatóan erre is lesz mód - írta a lap.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A "fél" a próbapályán meglévő országos úthálózat egyes részeit jelenti, hamarosan elkészül ugyanis az 50 kilométeres M76-os út Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között, amelynek egy 12 kilométeres egyenes szakaszát az AVL-ZalaZone hetente kétszer egy irányban tesztelésre lezárhatja az állammal kötött megállapodása szerint. A teljes jármű-kommunikációs rendszerrel felszerelendő 12 kilométeren több mint 250 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak majd az autók, részben az önvezetők.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!