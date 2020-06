Kihozni a legjobbat a válságból

Magyarország komoly stratégiai szerepet tölt be a Bosch csoport működésében és ezt a válság sem írja felül. Daniel Korioth, a Bosch csoport Magyarországért és az Adria régióért felelős vezetője, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója a koronavírus-járvány ellenére is optimista. Úgy véli, most van igazán komoly előnye annak, mennyire diverzifikált a Bosch. Az új gépjárművek iránti kereslet ugyan visszaesett, de a barkács-, és kertészeti eszközök gyártása minden idők egyik legjobb eredményét produkálja. A magyarországi Bosch csoport kutatás-fejlesztési tevékenységének súlyát jól jelzi, hogy a több mint 15 ezer hazai munkavállalójuk egyötöde ebben a szegmensben tevékenykedik és különböző innovációkkal érnek el komoly sikereket világszinten – mondja Daniel Korioth. Daniel Korioth Daniel Korioth A Bosch az ügyfelek igényeinek próbálmegfelelni, és ha azok változnak, akkor ahhoz a cégcsoport is alkalmazkodik. Emiatt kényszerültek arra, hogy a világ bizonyos pontjain leállítsák a termelést, míg másutt arra volt szükség, hogy csökkentsék a teljesítményüket. De, ami a legfontosabb: egyik gyárukat sem kellett Magyarországon teljesen bezárniuk a kialakult helyzet miatt. „Persze sok mindent újra kellett gondolnunk. Itt Budapesten például, a Gyömrői úti telephelyünkön március közepétől a munkatársaink nagy része otthonról látja el a feladatokat. Igaz, mivel itt elsősorban egy fejlesztő központ működik, a világjárvány kihívásait kevésbé éreztük meg” – emeli ki Daniel Korioth, aki azt is elmondta a Piac & Profitnak adott interjúban, hogy optimista, ezért erre a válságra lehetőségként tekint. „Ha a vírusra már nemcsak láthatatlan ellenségként tudunk tekinteni, hanem meglátjuk azt, hogy az a tragédiák és nehézségek közepette milyen pozitív változásokat is hozott, az már önmagában jót jelent.” A Bosch Covid-19 gyorsteszttel és a Vivalytic elemző eszköz segítségével is hozzájárul a járvány leküzdéséhez. 2020-ban több mint egymillió gyorstesztet fognak gyártani, a következő évben pedig hárommilliót. Az interjúban erről is olvashat: Néhány országban a gyártósorai egy részét maszkok és fertőtlenítőszerek gyártására állították át.

Hogyan és miért szeretne az elektromobilitás terén piacvezetővé válni a Bosch.

Milyen újításokkal tudja a Bosch a gépjárművek széndioxid-kibocsátását befolyásolni.

Mit jelen Magyarország a Bosch csoport globális hálózatában. Keresse a lapot az újságárusoknál vagy fizessen elő a kiadónál!

