Költségként élik meg az egyforintos parkolási kedvezményt Zsidaiék

A versenyhátrány kikalapálása miatt kapták a segítséget, de a parkolási díjat ők fizetik be a vendégek helyett.

A cikk eredetileg a G7-en jelent meg.

Pénteken jelentette be Gelencsér Ferenc, az I. kerület momentumos alpolgármestere, hogy megszüntetné a Várnegyedben működő “profitorientált luxuséttermek és -szállodák” kedvezményes parkolását.

Ahogy a 24.hu és az Index két éve bemutatta, a Várban működő éttermek vendégei percenként 1 forint + áfáért (tehát óránként 76 forintért) parkolhatnak az önkormányzatnak köszönhetően. Ezzel a budapesti fizető övezetek közül éppen a talán legexkluzívabb Várnegyedben lehet a legolcsóbb a parkolás.

Zsidai Zoltán Roy (Forrás: Wikipédia) Zsidai Zoltán Roy (Forrás: Wikipédia)

Legfeljebb három órára lehet igénybe venni a kedvezményt, három órás parkolás esetén 1780 forint helyett csak 229 forintot kell fizetni egy vendég után*. A díjat egyébként nem a vendég, hanem a vendéglátóhely fizeti.

Gelencsér szerint tavaly 8,35 millió percet parkoltak kedvezményesen, és összesen 10,6 millió forint bevétele származott az önkormányzatnak. Ha 600 forintos parkolási árral számolunk, akkor a kedvezmény nagyjából 70 millió forint bevételkiesést eredményezett a kerületnek*. Ez nagyjából 15 százaléka az önkormányzati parkolási cég tavalyi bevételének. Az önkormányzat a 2017-es cikkek szerint a budavári turizmus támogatásával magyarázta a kedvezményes parkolást. Emiatt az önkormányzat “nemhogy elesne bármilyen bevételtől, hanem épp ellenkezőleg: a hivatal olyan behajtásból származó bevételt realizál, amely az étterem várbeli működése miatt keletkezik”.

Versenyhátrány kompenzálása

A kedvezményes összeget a turizmus támogatása mellett a helyi vendéglátóipari vállalkozások forgalmának fellendítésével indokolta az önkormányzat. Méretéből fakadóan az intézkedés legnagyobb haszonélvezője, a Zsidai Csoport, amely pénzügyi adatai alapján nincs rászorulva ilyen támogatásra.

A Várban működő éttermek közel harmadát üzemelteti a családi vállalkozás, amelynek összesen hét vendéglátóhelye van a negyedben. Az ezeket üzemeltető cégeinek öt év alatt háromszorosára nőtt a bevétele, amely tavaly közel 2,2 milliárd forint volt. Az összesített nyereség pedig 280 millió forint.

A Zsidai Csoport megkeresésünkre azt írta, hogy a “az önkormányzat legutóbbi nyilatkozatai a várbeli parkolási lehetőségeket illetően több tévedést tartalmaznak”, de ezt nem sajtón keresztül, hanem közvetlenül szeretnék megvitatni. Mindenesetre üdvözlik a rendszer megújításának a tervét, és nyitottan állnak minden olyan javaslathoz, amely lehetővé teszi a vendégeknek a Várba való bejutást a városban szokásos parkolási díj megfizetése mellett.

A cégcsoport szerint történelmi okai vannak a kedvezményes parkolásnak: miután a ’90-es években elzárták a Várat az autóforgalom elől, teljesen kizárták az autóval érkező magyarokat a negyedből, “mára sokan azt sem tudják merre kell a Várat megközelíteni”. Ez szerintük versenyhátrányt jelentett az itt működő szállodák és éttermek számára, hiszen a városban egyedüliként nem lehetett ezeket autóval megközelíteni. Azt írták, az önkormányzat ennek a hátrányos helyzetnek a megszüntetésére hozta létre az új rendszert.

Zsidaiék szerint tavaly összesen közel négy millió forint parkolási díjat fizettek az önkormányzatnak, “a parkolási díj megfizetése tehát nem támogatás cégcsoportunknak, hanem költség, ugyanis vendégeink helyett átvállaljuk a parkolást”. Ennek ellenére a honlapjaikon mégis bátorítják arra a vendégeiket, hogy használják a cégcsoport számára költséges parkolási konstrukciót.

1982 óta a Várban

A családi vállalkozást a nyilvánosság felé képviselő Zsidai Roy az egyik legtöbbet szereplő budapesti vendéglátós. Ő áll a hosszú múltra visszatekintő vállalkozás közelmúltbeli szárnyalása mögött. Zsidai szülei 1982-ben nyitották meg Pierrot néven első kávézójukat a Várnegyedben. Hosszú időn át ez volt az egyetlen éttermük, a terjeszkedés azt követően indult el, hogy a jelenleg 43 éves Zsidai Roy elkezdett aktívan részt venni a vállalkozásban. Ő korábban tanult az Egyesült Államokban, majd dolgozott az egyik legfelkapottabb tanácsadónál, a BCG-nél.

A család második éttermét 2008-ban nyitották meg 21 Magyar Vendéglő néven, ez volt Zsidai Roy első komoly projektje. Három év múlva nyílt meg szintén a Várban a Pest-Buda. Azóta sorban nyílnak a csoport éttermei, a Vár mellett a belvárosban és legújabban a MoM Parknál is megjelentek. Zsidaiék segítségével jelentek meg Magyarországon Jamie Olvier érdekeltségei. A csoporthoz mára tizenkét vendéglátóhely és két hotel tartozik. Két éve Bécsben, tavaly pedig Marbellán nyitottak éttermeket és bárokat.

A terjeszkedés nem volt konfliktusmentes. Már első éttermük, a Pierrot bővítése során is többször összetűzésbe kerültek a lakókkal. Máskor is konfliktusba kerültek helyiekkel, egyszer még kommandósok is megjelentek. Zsidaiékat több támadás is érte az önkormányzattól állítólagosan olcsón bérelt ingatlanjaik miatt, és hatóságok is büntettek már meg őket a konyhájuk ellenőrzése után.

Zsidai nemcsak rendszeresen szerepel a médiában, hanem az érdekvédelemben is komoly szerepe van. Három éve az ő vezetésével alakult meg az állam által is felkarolt Pannon Gasztronómiai Akadémia, számos ismert vendéglátóssal. Zsidai korábban sikeresen lobbizott az éttermi áfacsökkentés érdekében is.

