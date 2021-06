Közmunkákkal jól ellátott cég végzi a Lánchíd felújítását 

A ma teljesen lezárt Lánchíd felújításának előkészületeit idén márciusban kezdte a közbeszerzés nyertese, az A-Híd Zrt. A cég még februárban írta alá a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó megrendelővel, a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) a kivitelezési szerződést nettó 18,8 milliárd forintos vállalási árral. Összehasonlításul: a Margit-hídat 2009 és 2011 december között újították fel, akkor nettó 26 milliárd forintnál állt meg a számláló, menetközben kétszer is emelkedett a végső összeg. Akkor a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat 6 milliárd forintos uniós támogatást is kapott, most ilyen nem áll rendelkezésre, viszont a kormány 6 milliárd forintot ígért.

Másfél évig tarthat a felújítás (fotó: MTI) Másfél évig tarthat a felújítás (fotó: MTI)

A generálkivitelező 2023. augusztus 3-ára ígéri a munkák befejezését, bár a pesti oldalon kihelyezett kék tájékoztató táblán csak ez áll: "2023. ősz". A műszaki átadás néhány hétig még eltarthat, így ha valóban az év augusztus elején leteszik a lapátot, akkor Budapest 150. születésnapján, azaz 2023. november 17-én átvághatják a nemzeti színű szalagot. Az autósok viszont már 2022 decemberében használhatják az átkelőt.

Az A-Híd az alábbi munkákat vállalta:

láncok és a teljes acélszerkezet korrózióvédelme

vasbeton útpálya és járdapálya bontása, majd új acél pálya- és járdatáblák legyártása és beépítése

öntvénysaruk felújítása, hengerszekér-saruk cseréje

lánckamra és lánccsatorna felújítása: víztelenítése és szigetelése

mederpillérek tető és koronasaruterem felújítása, sarufészek takarítása, injektálása

mederpillér, hídfő, támfal, mellvédek, zászlótartó bástyák felújítása

oroszlánok, címerek restaurálása

hídkandeláberek cseréje

parti és pilon kandeláberek, járdakonzolok, rozetták és hídkorlát felújítása

pesti fejhajtó korlát felújítása/cseréje

bronz címerek és táblák restaurálása

új járdaelválasztó korlát építése

gyalogos aluljárók átépítése/szélesítése

hídfő üzemi helyiségek felújítása/szigetelése, melynek keretében a budai hídfő északi helyiségcsoportban nyilvános illemhely létesül

közvilágítás teljes átépítése energiatakarékos LED lámpatestekkel

díszvilágítás kialakítása programozható, változtatható színű energiatakarékos LED lámpatestekkel, valamint díszvilágítást kapnak a zászlótartó bástyák is

kapcsolódó közműkiváltások és útépítés

A fenti felsorolásból hiányzik egy tekintélyes darab, az Alagút. Annak korszerűsítését további 9,5-11 milliárd forintért vállalták volna még az előző fővárosi vezetés idején a jelentkező cégek, de végül Budapest új vezetői - részben a kormány kivéreztetési törekvéseire hivatkozva - elnapolták ezt a munkát, így arra biztosan 2023 után kerül sor. Ha javul is Budapest költségvetési helyzete és az Alagút felújítását elkezdik ebben a ciklusban, akkor sem valószínű, hogy azt 2024 őszéig be is fejezik.

Az A-Híd Zrt. jelentős referenciákkal bíró, a közbeszerzéseken az elmúlt évtizedben kifejezetten jól szereplő cég és most is több közmegrendelésen dolgozik. Egyebek mellett a tokaji híd felújítását végzi (amelyért nettó 1,1 milliárd forintot számlázhat), de a Szilas-patak menti főgyűjtőcsatorna építését is rá bízták, s Beremend csatornahálózatának korszerüsítése is hozzájuk tartozik, ott nettó 1,77 milliárd forint a vállalási ár. Évek óta jó "munkakapcsolatot" épített ki több NER-es építőipari céggel, így például az M80-as autóút építésénél alvállalkozója lehetett a Mészáros és Mészáros Kft-nek és a Duna Aszfalt Zrt.-nek. Ezen kívül a napokban kezdett hozzá Budapesten a VIII. kerületi Festetics utcában egy 88 szobás hotel kivitelezésének. Érdekkörének egyik tagja, a Hídépítő Zrt. révén hozzá köthető a Rákóczi híd pesti lábánál épülő Nemzeti Atlétikai Stadionhoz vezető új gyalogoshíd is, a stadiont Mészáros Lőrinc két cége, a ZÁÉV és a kormánynak szintén ritkán ellentmondó Magyar Építők Zrt. építi.

A Lánchíd felújítási költségét bizonyosan befolyásolja, hogy folyamatosan drágulnak az alapanyagok. Természetesen egy ilyen volumenű munkáról szóló szerződésben kitértek a várható költségnövekedésre, de lehetnek előre nem látható gondok, például az ellátási lánc akadozása a külföldről beszerzett alapanyagoknál. Az építőipari szakszövetségek az elmúlt hetekben többször is arról számoltak be a tagvállalatok tapasztalatai alapján, hogy egyes termékekből átmeneti anyaghiány lépett fel. Ugyanakkor tudható, hogy a közbeszerzéseken taroló generálkivitelezők - erőfölényükkel élve - igyekeznek jó előre lekötni a legfontosabb alapanyagok szállítását, vagyis például a sok kisebb építőipari vállalkozásnak elérhetetlen vagy megfizethetetlenül magas árú vas- vagy acéltermék esetében nem lesz ellátási gondjuk. Ugyanez elmondható a segédanyagokra is.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által 400 cég körében végzett felmérés szerint 2020 vége és 2021 májusa között országosan és a fővárosban is az építőanyagok közül három kategóriában tapasztalták a legnagyobb mértékű áremelkedést: a faanyagok 72, illetve 93, a hőszigetelő anyagok 47, illetve 55, az elektromos kábelek, vezetékek pedig 42, illetve 35 százalékkal drágultak. Az utóbbi három kategóriában szereplő termékek gyártásához szükséges alapanyagok árai is kiugróan emelkedtek.