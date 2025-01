Már idén üzletet nyithat Magyarországon egy orosz élelmiszerlánc

A portál szerint az ominózus álláshirdetés egy itt élő oroszokat tömörítő, sokezres közösségi médiás csoportban jelent meg. A cég állítólag kifejezeten olyanokat keres, akik jól beszélnek oroszul és magyarul is, és részben már a leendő boltjai működtetése céljából venne fel munkaerőt.

