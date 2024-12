Már majdnem minden cég ad béren kívüli juttatást itthon

A SZÉP-kártya már 2023-ban is népszerű volt, de pozitív fejlemény, hogy azon kívül szinte minden juttatási típus gyakorisága jelentősen nőtt, különösen látványos volt az emelkedés az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári tagság támogatásában – olvasható a közleményben.

A leggyakrabban biztosított elem továbbra is a SZÉP-kártya, azt követi a bölcsődei és óvodai támogatás, illetve a készpénzbeli megváltás.

Ezen a téren ugyanakkor cégméret, árbevétel és működési terület alapján is elég nagy szórás mutatkozik: 120 ezer és 900 ezer forint között mozogtak az összegek. Ami a jövő évi várakozásokat illeti, a keretösszeg a megkérdezett vállalatok 28 százalékánál fog növekedni, míg 72 százalék nem tervez emelést.

A felmérés egyik fő tanulsága, hogy a béren kívüli juttatások rendkívül népszerűek, csupán a vizsgált cégek 5 százalékánál nincs ilyen és ezek többsége nem is tervezte ennek bevezetését az adatfelvétel időpontjában.

A Balatonnál is nyaralhatunk SZÉP-kártyával Fotó: MTI/Varga György

„Kutatásunk nemcsak a juttatások típusait tárta fel, hanem a mögöttes okokat is vizsgálta” – idézte a Prohuman Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettesének szavait a közlemény.

