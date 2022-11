Megérkezett Mészáros Lőrinc régi bizalmasa, szárnyalni is kezdett a cég

Ahogy arról bő másfél évvel ezelőtt elsőként beszámoltunk, a Mészáros Lőrinchez közeli Best FM rádió új tulajdonosa lett a milliárdos vállalkozó által szponzorált eszéki focicsapat igazgatósági elnöke. A cég Halmi Tamáson keresztül vándorolt Sakalj (Szakály) Ferenchez 2021. március 18-án.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc régi bizalmasából is rádiótulajdonos lett A Mészáros Lőrinchez közeli Best FM rádió új tulajdonosa a milliárdos vállalkozó által szponzorált eszéki focicsapat igazgatósági elnöke.

A kanadai-horvát üzletember és Mészáros Lőrinc jól ismeri egymást. Sakalj (Szakály) Ferenc volt például a tulajdonosa 2016-2018-ban a Vasútautomatika Kft.-nek, amely két nagy állami beruházásban - a Balatonnál és Esztergomban is - dolgozott alvállalkozóként. Emellett Mészáros Lőrinc horvátországi érdekeltségei is összekötik őket. Sakalj ugyanis a Talentis Group Zrt. tulajdonában álló Mirno More d.o.o igazgatósági tagja, ahogy a Riva's Hotel & Resorts és az eszéki fociklubot működtető cégben is, a HTL Advisory d.o.o-nak pedig igazgatója.

Minden jel szerint pénzügyi szempontból jó húzás volt, hogy Sakalj Ferenc tulajdonába vándorolt a Best FM mögött álló gazdasági társaság, a Best Radio Kft., hiszen mind a bevételei, mind a nyeresége hatalmasat ugrott 2021-ben, az új tulajdonos első kilenc hónapja alatt.

Jól hozott a rádió. Fotó: Depositphotos Jól hozott a rádió. Fotó: Depositphotos

A cég értékesítésből származó árbevétele ugyanis 169 (!) százalékkal ugrott meg az előző évhez képest: 160,7 millió forint után 431,5 milliót könyveltek el. A kiegészítő melléklet azonban csak meglehetősen homályos magyarázatot ad arra, minek köszönhető ez a növekedés:

a reklámidő értékesítéséből még csökkent is a bevétel, 158,7 millióról 123,3 millióra,

a spotgyártás ezúttal is keveset hozott, 401 ezret az előző évi 526 ezer után,

van viszont egy "egyéb árbevétel" sor, ahol az előző évi 1,5 millió forint után 307,8 milliót könyveltek el.

Ám, hogy mit takar az értékesítési bevételeken belül az egyéb kategória, arra már nem ad választ a dokumentum.

Mindesetre, amit a számvitelen - pontosabban az eredménybeszámolón - belül egyéb árbevételnek hívnak, az is nagyot emelkedett egy év alatt: 8,6 millióról 86,7 millióra, tehát a tízszeresére nőtt az ilyen jogcímen elkönyvelt bevétel. A megugrás oka, hogy egyrészt volt 14,2 millió forint pályazati bevétel, a legnagyobb tétel pedig kicsivel több mint 71 millió forint, ami teljes egészében elengedett követelés.

A felsorolt és részletezett növekedésekkel szemben a kiadások is jócskán megugrottak: anyagjellegűként 380,9 milliót könyveltek el a korábbi 165,1 millió után. Ezen a csoporton belül egyébként, annyi biztos, hogy ebből a kiadásból 237,4 milliót költöttek csak műsorkészítésre, de például az energiaköltség is nagyot ugrott 868 ezer után tavaly már 7,1 milliót fizettek.

Emelkedtek a személyi jellegű ráfordítások is, melyet megmagyaráz az, hogy az általános foglalkoztatotti létszám 2 főről 9-re emelkedett 2021-ben. Ennek eredményeként 10 millió után majdnem 36 millió könyveltek el erre a sorra. Ami az átlag bruttó bért illető, a bérköltségből levezethető, melynek eredményeként kiderül: az átlagos havi bruttó bér 356 ezer forintról 280 ezerre mérséklődött.

Mindezek eredményeként már üzemi szinten is sikerült nyereségessé tenni a Kft. tevékenységét. Ezen a kapott kölcsön kamata miatt elszámolt pénzügyi eredményeken elért veszteség - és természetesen az adófizetési kötelezettség - némiképp romlott, de végeredményben