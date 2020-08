Megtaláltuk a Van Másik Kft.-t, amely átmentheti a régi indexeseket egy új portálhoz

Lapunk is foglalkozott az index-botránnyal, főleg annak gazdasági vetületével. Ebben a cikkben bemutattuk , hogy miért nem állja meg maradéktalanul a helyét a lap megreformálásának alátámasztásául a pénzügyi helyzetük, amely ugyan már nem annyira fényes, mint volt 5-6 évvel ezelőtt, de kétségbeejtőnek sem lehet nevezni. Ebben a videóban pedig a szakmai kérdéseket igyekeztünk körbejárni.

Érdekes egyébként, hogy a cég nevével nem tudnak internetes oldalt indítani az újságírók. A vanmasik.hu domain ugyanis 2018 óta foglalt: az eddigi munkaadójuk, az Index.hu Informatikai Zrt. a domain használója. Ugyanakkor egy magánszemély a napokban jegyeztette be a legyenmasik.hu, leszmasik.hu és a nehallgassunk.hu domaineket.

A Van Másik Kft. bejegyzése azt jelzi, hogy dolgoznak az új portál létrehozásán és vélhetően ez a cég lesz majd az üzemeltetője a felületnek, vagy valamilyen módon kapcsolódik majd a tartalomgyártáshoz. A cég fő tevékenysége, a világháló-portál szolgáltatás is azt sejteti, hogy e vállalkozás adja majd az üzleti hátterét az új terméknek.

Most egy nyomot találtunk, ami már konkrétan abba az irányba mutat, hogy tényleg lesz új index. A cégnyilvántartás szerint ugyanis alig pár napja, július 31-én hozták létre a Van Másik Korlátolt Felelősségű Társaságot, melynek alapítója Kárpáti Márton, aki az index.hu munkatársa volt a legutóbbi időkig .

Amióta kirobbant az index-balhé, és a szerkesztőség tagjai nagy számban benyújtották a felmondásukat, mindenki azt találgatja, hogy együtt marad-e a gárda, indtanak-e új portált, vagy egyenként keresik a boldogulás útját - ami egyben azt is jelentené, hogy az a szellemiség, ami az indexet működtette, elenyészik (aminek van, aki örül, másokat szomorúvá tesz).

