Mészáros Lőrinc ügyvédje a csőd felé vezeti a 123 éves sportegyesületet

Nincs kétség: megindult a lejtőn és a csőd felé tart a nagy múltú zuglói sportegyesület, a sokak által csak "Postásként" emlegetett klub. Az elmúlt hetekben több forrásból is egybehangzóan úgy értesültünk, hogy az alkalmazottakat elküldték, teljesen üres a kassza, így fizetésekkel is tartozik az egyesület.

A dolgozókat közös megegyezéssel küldték el, akiknek egyébként két választásuk volt: vagy maradnak kvázi fizetés nélkül és kivárják, míg újra lesz pénze az egyesületnek és tudnak fizetni, vagy pedig felmondanak. Akik az utóbbi mellett döntöttek, a mai napig várják a bérüket - mesélte egy névtelenséget kérő egykori dolgozó, aki saját maga sem kapta meg a mai napig a jogos fizetségét.

Bár a zuglói önkormányzatnak nincs szerepvállalása az egyesületben, mivel a körzetükhöz tartozó nagy múltú szervezetről van szó, a lehetőségeikhez mérten próbálnának együttműködni és segíteni. Úgy vélik ugyanis, hogy kötelességük megmenteni az egyesületet és foglalkozni ezzel az üggyel. Minden jel szerint azonban Vörös József egyelőre nem kér ebből. Horváth Zsolt, Zugló alpolgármestere megkeresésünkre megerősítette a sportegyesület körül kialakult helyzetet. Mint mondta, fizetésképtelenné vált a Postás, Vörös József pedig pár hónap alatt teljesen leamortizálta az egyesületet: kirúgták a karbantartókat, még a portások is felmondtak.

"Információim szerint már felszólítást is kaptak, hogy kikapcsolják az áramot a telepen. Márpedig, ha lekapcsolják az áramot, akkor ott vége a történetnek."

Az alpolgármester szerint lennének alternatívák a segítségnyújtásra, ám addig nem tudnak ilyeneket megvalósítani, amíg a jelenlegi elnökség nem mond le. Példaként említette, hogy az önkormányzatnak van sportcélú cége, mellyel egyfajta együttműködés keretében talpra állíthatnák az egyesületet. Ám nehézséget jelent a történetben az is, hogy nem tudják, milyen és mennyi adósságot halmozott fel az egyesület.

Vörös József (balra) és Takács Mihály a Puskás Akadémia volt igazgatója (Fotó: pfla.hu) Vörös József (balra) és Takács Mihály a Puskás Akadémia volt igazgatója (Fotó: pfla.hu)

Horváth Zsolt úgy tapasztalta, Vörös József elnök egyelőre nem kér az önkormányzat segítségéből, helyette a saját, kormányközeli kapcsolatait riadóztatta:

"Keresi a kormányközeli kapcsolatait, azt mondta, megkongatta a vészharangokat, ahol csak lehetett".

Az alpolgármester véleménye szerint Vörös nem fogja tudni megmenteni az egyesületet, hiszen nem is tűnik úgy, hogy az egyesület üzemeltetése volt/lenne a cél. Nem foglalkoztak igazán a Postással az elmúlt 5 évben: nem kerestek bérlőket, nem volt toborzás, márpedig a tagdíjak egy igen jelentős bevételt jelentenének. Ma már nincsenek igazából szakosztályok sem - a torna működik még úgy, ahogy -, nincsenek gyerekek.

Attól viszont tart, hogy ez a történet nehogy valamilyen ingatlanberuházásba forduljon át. A Postás ugyanis egy nagyon értékes ingatlanegyüttesen helyezkedik el, mely többféle ingatlanfejlesztésre is kiváló lenne.

A történtek már csak azért is igazán érdekesek, mert az állam először 2018-ban két jogcímen, összesen 500 millió forintos támogatást adott az egyesületnek (200 millió forintot adósságkonszolidáció, ingatlanhasználati díjtartozás címén, illetve még 300 milliót adósságkonszolidáció, a sporttelephelyhez kapcsolódó közüzemi és köztartozások rendezése címen), amit 2019 elején folyósíthattak is. Majd idén márciusban egy határozattal módosították a vonatkozó rendelet 200 millió forintos sorát 500 millió forintra, a jogcím pedig adósságkonszolidáció és további működéssel összefüggő feladatok ellátásnak támogatása lett. Mindezt lefordíthatjuk úgy is, hogy mivel csakis a 200 millió forintos sort módosították, a 300 milliósat nem törölték a rendeletből, ezért idén még 300 millió forintot (mindösszesen 800 millió forintot) utalhatott ki az állam a Postás Sportegyesületnek. Hogy hogyan lehetett ilyen támogatás mellett a csőd szélére sodródni, arról az alpolgármester sem tudott információkat szerezni. Véleménye szerint a nagyobb rész a meglévő adósság kifizetésére ment el, évi 100-110 millió forint lehet a létesítmény fenntartási költsége.

Erőteljesebb véleménye van a kialakult helyzetről a Postás Sport Egyesület korábbi elnökének, Rostás Gábornak. Rostást meglepte az idei 300 millió forintos módosítás, ami szerinte még furcsábbá teszi az ügyet, mondván, néhány hónap alatt jutott volna az egyesület a csőd szélére?! Visszatérve a 2018-as támogatásra, azt sem teljesen tudja értelmezni, hiszen ingatlanhasznosítási díj címén az egyesületnek nem volt jogos tartozása. Ő maga elnökként mindig is vitatta ezt a hasznosítási díjat, nem véletlen, hogy per is lett belőle. Igenám, viszont egyrészt megszűnt a per, nincs jogerős bírósági határozat a tartozás jogosságáról, másrészt a tulajdonos a területet a magyar államnak eladta. Ezért nem tudja elképzelni, hogy mi lett a 300 millió forinttal, de főleg az ingatlanhasznosítási tartozásra adott 200 millióval.

Hatalmas és értékes területen fekszik a Postás Sporttelep. Fotó: magyarfutball.hu Hatalmas és értékes területen fekszik a Postás Sporttelep. Fotó: magyarfutball.hu

Abban Rostás Gábor és Horváth Zsolt is egymástól függetlenül egyetértett, hogy ilyen állami támogatással és a szokásos működés mentén szerzett bevétellel – ha lettek volna - (tagdíjak, toborzás, bérbeadás stb) már előreléphetett volna a Postás - ebben Horváth Zsolt alpolgármester is egyetértett beszélgetésünk során. Rostás Gábor szerint

„mindenkinek csak egy teher az egyesület az elnökségen belül, Vörös Józsefnek is púp a hátán, amit jól szemléltet az is, hogy számára mindenre az a megoldás, hogy kirúgja az embereket.”

A volt elnök elmesélte: jelen körülmények között egyetlen szent és sérthetetlen tevékenység van az egyesületen belül, az a baba-mama torna, amit a torna szakosztály vezetőjének, Draskóczy Imrének a felesége tart. Rostás Gábor eleve furcsának tartja Draskóczy Imre szerepét is a tornaszakosztálynál, hiszen sosem rendelkezett ilyen sportági múlttal, ő diszkoszvető volt. Rostás szerint Draskóczy saját bevallása szerint azért tartja magát jó szakosztályvezetőnek, mert "a lányok biztonságban érzik magukat vele, amikor a korlátról leveszi őket". (szerk.: Draskóczy egyébként a Magyar Torna Szövetség szövetségi kapitánya is. A nemzetközi szinten azonban véleményesnek tartják a szerepvállalását, mivel "nem rendelkezik a magyar válogatottban betöltött tisztségéhez szükséges szakedzői végzettséggel, sem pedig az egyetemi oktatói képesítéssel". Ezen túlmenően a nemzetközi szövetség 2021-ben fegyelmiben is részesítette Draskóczyt egy tornásszal szembeni gondatlan magatartása miatt.)

Egy korábban ott dolgozó forrásunk is mesélt Draskóczyról. Állítása szerint az alatta dolgozó edzőktől minden hónapban bizonyos összeget elkért zsebbe, akik pedig fizettek is neki, annak érdekében, hogy tudjanak hol edzést tartani, megmaradjanak a gyerekek, ne vigyék el máshova a szülők őket. Épp ezért egy idő után sok edző elment az egyesülettől, mert besokalltak és fizetést pedig nem kaptak. Draskóczy feleségének baba-mama tornaóráinak ára is "zsebbe ment" - mesélte forrásunk.

A kialakult helyzetről szerettük volna megkérdezni Vörös József elnököt is, aki először visszahívást kért elfoglaltságaira hivatkozva, majd már nem vette fel a telefont.

A Vörös-éra sem indult fényesen

Az egyesület 2016 végére 300 millió forintos adósságot halmozott fel, emellett legalább 360 millió forintot kellett volna sürgősen állagmegóvásra fordítani a sporttelepen. Ekkorra már a létesítmények katasztrofális állapotban voltak: a tornaterem több helyen beázott, a fűtést már csak gázpalackos fűtőtestekkel tudták megoldani, ami zárt térben balesetveszélyes. Télen maximum 8-10 fok volt a termekben, a hideg miatt a vízvezetékek is szétfagytak.

Az egyesület számára mentőövet jelentő kormányhatározatot azonban sosem fogadták el és írták alá, mellyel egyszeri állami mentőövet kaptak volna. Helyette csak teltek-múltak a hetek. Időközben az akkori elnök, Rostás Gábor megbízatása is lejárt, a vezetőség azonban úgy döntött, rendkívüli közgyűlést nem hív össze, átmeneti megbízással majd csak májusban veszik napirendre az elnök személyének kérdését, mellyel kapcsolatban nagyon sokáig egyértelmű volt: Rostást jelölik újra erre a pozícióra.

Pár héttel a közgyűlés előtt azonban történt valami, a megoldatlan problémák az elnök személyét is támadásnak tették ki. Bár az egyesület vezetősége kitartott Rostás Gábor mellett, a szakosztályok vezetői közül ez nem mindenkiről volt elmondható. Volt ugyanis, aki ebben az időszakban, 2017 elején más csatornákon keresztül kezdte el a megoldást keresni, majd egyszer csak bejelentette, lenne, aki érdeklődne az egyesület iránt, személye pedig megoldást jelentene az anyagi nehézségekre is. Ő nem volt más, mint Mészáros Lőrinc ügyvédje, Vörös József.

Rostás Gábor, a Postás Sportegyesület volt elnöke sem érti, hogy juthatott idáig az egyesület. Forrás: Digisport Rostás Gábor, a Postás Sportegyesület volt elnöke sem érti, hogy juthatott idáig az egyesület. Forrás: Digisport

Ám hiába tűnt fel megmentőként Vörös, a problémák nem oldódtak meg. Már az ő elnöksége alatt, 2017 nyarán kikapcsolták a villanyt a sporttelepen, november közepéig nem volt gáz és fűtés, a bérekkel is elmaradtak, ami miatt számos munkaügyi per indult a Postással szemben - ezeket el is vesztették.

Úgy tudjuk, Vörös ezekkel a perekkel is magyarázza az egyeztetések során azt, hogy mára olyan helyzetbe került az egyesület, amilyenbe.

A jelek szerint anno kormányzati szinten is reményeket fűzhettek a Vörös-érához, mivel megkapták a 200 milliós támogatást adósságkonszolidációra, sőt 2017 végén bejelentették, a Postás területén valósítanák meg a Budapesti Nemzeti Tornasport Akadémiát, melyre 418 millió forintot biztosított volna a kormány. Ezt a projektet azonban nagyjából másfél évvel ezelőtt visszavonták, pedig már a közbeszerzési eljárást is lefolytatták. Forrásaink szerint az eset összefüggésben lehet azzal is, hogy Vörös Józsefet gyanúsítottként hallgatták ki a Széchenyi Bank hatmilliárd forintos kárt okozó ügyében, mint a bank volt igazgatósági tagja, ami miatt a kormányzat elvesztette bizalmát Vörös Józsefben, mint elnökben.

Akkor a csődközeli helyzetből tehát az állam kisegítette az egyesületet, ám hogy most is meglépnek-e hasonlót, különös tekintettel a gazdasági helyzetre és az államkassza helyzetére, az nagy kérdés. Megkérdeztük a sportért felelős Honvédelmi Minisztériumot, tudnak-e az ügyről, milyen módon tudnak segíteni, egyáltalán a Postás kért-e már segítséget. Cikkünk megjelenéséig azonban még nem érkezett válasz.