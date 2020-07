Mi állhat Csányi Sándor helyettesének távozása mögött?

Meglehetősen ritka, hogy két hónapon belül két magas beosztású bankár is egyik napról a másikra távozzon a pozíciójáról, úgy, hogy valamennyi tisztségét feladja. Márpedig most ez történt kis hazánkban: május 28-án Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke mondott le azonnali hatállyal, július 20-án pedig Barna Zsolt, az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettese vette a kalapját – mindössze annyi a különbség, hogy utóbbi munkaviszonya a hivatalos indoklás szerint közös megegyezéssel szűnt meg. Igaz, a távozásáról a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján megjelent közlemény szerint az OTP-csoport más társaságainál viselt vezető tisztségeiről már ő mondott le – de ez csak az ilyenkor szokásos etikett részének tekinthető.

Az viszont érdekes, hogy Barna Zsolt teendőit maga a bank emblematikus vezetője, Csányi Sándor veszi át. Ami a kívülállókban azt az érzetet erősíti, hogy – megint csak Nagy Márton esetéhez hasonlóan – ezúttal sem egy előre eltervezett lépésről van szó, hanem az hirtelen született meg. Erre utal a június 20-ai, hó közepi dátum is.

Ellentétben azonban Nagy Márton távozásával, amikor is lapunk érdeklődésére igen hamar, több forrás is egybehangzóan azonosította a távozást kiváltó okot – amelyről aztán részletesen írtunk –, ez esetben a megkérdezettek többsége a sötétben tapogatózik. Még olyanok is, akik úgymond viszonylag közel voltak a tűzhöz.

A legtöbbször elhangzott verzió szerint az okozhatta Barna Zsolt vesztét, hogy az elmúlt években túlságosan megerősödött, saját csapatot verbuvált, egyre jobban függetlenítette magát, kvázi már Csányi leendő utódjaként láttatta magát, ami értelemszerűen nem tetszett az utóbbinak. De nemcsak neki, hanem az OTP úgynevezett nagy öregjeinek sem, akik – Csányihoz hasonlóan – már évtizedek óta tolták a bank szekerét. Azt azonban, hogy mi lehetett az utolsó csepp a pohárban, homály fedi.

De talán közelebb visz a megoldáshoz, ha megnézzük, ki is Barna Zsolt? A balassagyarmati származású, 46 éves férfi pénz- és tőkepiaci felügyeleti vezető volt, mielőtt, 2010-ben csatlakozott az OTP-csoporthoz. Amelynek berkein belül volt a montenegrói CKB Bank elnöke, s állt az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. élén. A hétfőn hátrahagyott pozícióját közel két éve, 2018. szeptember 1-jén foglalta el, s e minőségében ő helyettesítette Csányit, ha ő akadályoztatva volt (ahogy Nagy Márton Matolcsy Györgyöt).

Még nem foglalta el Barna e pozícióját, amikor – egészen pontosan 2018 februárjában – az akkor már, illetve még nem kormánypárti Hír TV Célpont című műsora Barna Zsoltot a NER kegyeltjének nevezte. Mondván, „egyre sűrűbben tűnik fel Mészáros Lőrinc környezetében, például ugyanazt a luxus-magánrepülőgépet használják. Barna emellett Tiborcz Istvánhoz, a kormányfő vejéhez hasonlóan lelkes vadász is”. A műsorban az is elhangzott, hogy a Barna egyszemélyes tulajdonában lévő Amicitie Real Estate Kft. kedvezményesen nyerte el a felsőpetényi (Nógrád megye) Almásy-kastély üzemeltetési jogát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től.

Barna NER-es kötődése ugyanakkor már jóval korábbról datálódik. Nevezetesen 2017 februárjától – akkor került a TV2 Média Csoport Zrt. igazgatóságába (it), Mészáros Lőrinc jelölésére. E jogot azzal szerezte meg a nemzet gázszerelője, hogy a cégbirodalmához tartozó MKB Bank adott hitelt az akkor még Andy Vajna által tulajdonolt médiavállalkozásnak. Amelynek Barna Vajna tavaly januári halálát követően is a tagja maradt. Ez azonban korántsem meglepő, miután a TV2 Mészáros jó barátja, Vida József Takarékbank­-vezér érdekeltségébe került.

Barnával egy napon került a TV2 Média Zrt. it-jébe Antal Kadosa Adorján, aki meg 2018 májusáig volt vezető tisztségviselő több, a Mészáros Csoporthoz tartozó gazdasági társaságokban (Konzum, Opus Global, Status Capital, Mátra Energy, IKO). Akkor távozott, s 2018 októberében a TV2-es it-tagságát is hátrahagyta. Személye Barna megítélése szempontjából tavaly novemberben vált érdekessé, amikor Barnával egyszerre szereztek fejenként 10-10 százalékos részesedést a BÉT-en szereplő Est Media Nyrt.-ben, s kijelentették, összehangoltan járnak el, ezért a befolyásuk együtt kezelendő. Tranzakciójuk akkor azért kapott a kelleténél nagyobb figyelmet, mert éppen akkor állt az Est Media tulajdonosváltás előtt: az ezt célzó ügyletet a Deltagroup Holding Zrt. és az Est Media már 2019. július 30-án világgá kürtölte.

Átmenetileg Csányi Sándor vette át helyettese ügyeit Átmenetileg Csányi Sándor vette át helyettese ügyeit

A tranzakció meg is valósult, mely következtében azt Est Media „bőrébe” a Deltagrouphoz tartozó Delta Technologies Nyrt. bújt. Múlt csütörtökön, vagyis az OTP-től való hirtelen távozása előtt két munkanappal pedig Barna azt jelentette be, hogy növelte befolyását a Delta Nyrt.-ben. Egyúttal azt is közölte, hogy Antal Kadosával már nem számítanak összehangoltan eljáró személyeknek, Berki Ferenccel azonban igen, vele az együttes részesedése 18,91 százalék. Berki a céginformációs adatok szerint ingatlanbizniszben utazik.

Azt, hogy a két történésnek – Barna Deltában meglévő befolyása növekedésének és az OTP-től való távozásának – lehet-e köze egymáshoz, jelen pillanatban nem tudni. Bármire fény derül ezzel kapcsolatban, arról természetesen beszámolunk.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy hol folytatódhat Barna pályafutása, egy hazai bankár szabaddá válásakor már szinte magától értetődően – Nagy Márton távozásakor is – elsütött pletyka „jött velünk szembe”. Eszerint Barna a Takarékbank, az MKB és a Budapest Bank egyesüléséből létrejövő megabankban kaphat szerepet. Azt nem tartjuk valószínűnek, hogy első számú vezető lesz – e pozíció toronymagas esélyese Vida József, a Takarék Csoport jelenlegi vezetője –, az azonban egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, hogy a fuzionált pénzintézet valamelyik magas posztján azért majd számíthatnak rá. Már csak a fentiekben fejtegetett NER-es kötődése, valamint annak kapcsán, hogy a megabankot az OTP egyfajta ellensúlyának is szánják.